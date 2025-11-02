1 USD
1.69277 BGN
Петрол
64.66 $/барел
Bitcoin
$110,803.0
Последвайте ни
1 USD
1.69277 BGN
Петрол
64.66 $/барел
Bitcoin
$110,803.0
Свят Германия увеличава минималното заплащане

Германия увеличава минималното заплащане

bTV Бизнес екип

Около 6 милиона работници в Германия ще се възползват от увеличението

Германското правителство одобри повишение на минималната заплата до 14,60 евро на час – най-голямото увеличение от въвеждането на законовата минимална заплата преди десет години, предаде Reuters.

Увеличението ще се извърши на два етапа: от настоящите 12,82 евро (14,90 долара) до 13,90 евро в началото на следващата година и след това до 14,60 евро на час от 1 януари 2027 г.

„Милиони служители ще получават значително повече за своя труд, а компаниите могат отговорно да разпределят нарастващите разходи в рамките на две години“, заяви министърът на труда Бербел Бас след одобрението на увеличението от германския кабинет.

Новата минимална заплата и „малката потребителска кошница“: Колко пъти ще можем да си я позволим от януари?

По думите Й, това е „важна стъпка към по-голяма справедливост и признание за хората, които държат страната ни да работи всеки ден“. Бас е лидер на социалдемократическа партия (SPD), малък коалиционен партньор на канцлера Фридрих Мерц и неговия консервативен блок CDU/CSU.

Около 6 милиона работници в Германия ще се възползват от увеличението, посочва Министерството на труда.

Повишението е съгласувано с препоръките на независимата комисия, която следи минималната заплата в страната. Комисията, създадена при въвеждането на законовата минимална заплата през 2015 г., включва икономисти, лидери на синдикати и представители на бизнеса и работодателските организации.

Нови данни: Влакове в ЕС привличат рекорден брой пътници, но българите рядко ги използват у нас

Въпреки това новата ставка остава под обсъжданата минимална заплата от 15 евро на час, заложена в коалиционното споразумение между CDU/CSU и SPD. Някои социалдемократи предлагат да се заобиколи комисията и по-високата заплата да се въведе директно, което обаче среща критика от консерваторите.

Коалиционното споразумение определя 15 евро на час до 2026 г. като „постижима цел“, но не се ангажира директно с нейното въвеждане.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата