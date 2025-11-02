Германия увеличава минималното заплащане

Около 6 милиона работници в Германия ще се възползват от увеличението

Германското правителство одобри повишение на минималната заплата до 14,60 евро на час – най-голямото увеличение от въвеждането на законовата минимална заплата преди десет години, предаде Reuters.

Увеличението ще се извърши на два етапа: от настоящите 12,82 евро (14,90 долара) до 13,90 евро в началото на следващата година и след това до 14,60 евро на час от 1 януари 2027 г.

„Милиони служители ще получават значително повече за своя труд, а компаниите могат отговорно да разпределят нарастващите разходи в рамките на две години“, заяви министърът на труда Бербел Бас след одобрението на увеличението от германския кабинет.

По думите Й, това е „важна стъпка към по-голяма справедливост и признание за хората, които държат страната ни да работи всеки ден“. Бас е лидер на социалдемократическа партия (SPD), малък коалиционен партньор на канцлера Фридрих Мерц и неговия консервативен блок CDU/CSU.

Около 6 милиона работници в Германия ще се възползват от увеличението, посочва Министерството на труда.

Повишението е съгласувано с препоръките на независимата комисия, която следи минималната заплата в страната. Комисията, създадена при въвеждането на законовата минимална заплата през 2015 г., включва икономисти, лидери на синдикати и представители на бизнеса и работодателските организации.

Въпреки това новата ставка остава под обсъжданата минимална заплата от 15 евро на час, заложена в коалиционното споразумение между CDU/CSU и SPD. Някои социалдемократи предлагат да се заобиколи комисията и по-високата заплата да се въведе директно, което обаче среща критика от консерваторите.

Коалиционното споразумение определя 15 евро на час до 2026 г. като „постижима цел“, но не се ангажира директно с нейното въвеждане.

