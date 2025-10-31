Нови данни: Влакове в ЕС привличат рекорден брой пътници, но българите рядко ги използват у нас

В коя държава са отчетени най-много пътувания?

Железопътният превоз на пътници в Европейския съюз е нараснал с 5,8% през 2024 г., според публикуваните днес данни на европейската статистическа служба Евростат, предава БТА. През миналата година с влакове са изминати общо 443 милиарда пътникокилометра (pkm), спрямо 419 милиарда през 2023 г. Това представлява най-високото ниво, регистрирано от началото на статистическото наблюдение през 2004 година.

Снимка: iStock

Най-много пътувания са отчетени в Германия – 2,904 милиарда пътници, следвана от Франция с 1,320 милиарда и Италия с 843 милиона. В другия край на класацията са Литва с 5 милиона, Естония с 8 милиона и Гърция с 14 милиона пътувания.

Най-голям ръст в броя на превозените пътници спрямо предходната година е регистриран в Унгария – 60%, следвана от Латвия (13,9%) и Ирландия (10%). Спад е отчетен в Румъния (-4,9%) и България (-3,1%).

По отношение на броя пътници на човек от населението водеща е Люксембург с 32,8 пътувания на човек, следвана от Дания (31,0) и Германия (30,0). Най-ниските нива са в Гърция и Литва (по 1,5 пътувания на човек), както и в България и Румъния (по 3,6).

Железопътният превоз на товари в ЕС през 2024 г. леко намалява – общият обем достига 375 милиарда тонкилометра (tkm) спрямо 378 милиарда през 2023 г., което е спад от 0,8%. Германия запазва водещата си позиция с 126,3 милиарда пътникокилометра, следвана от Полша (56,7 милиарда) и Франция (32,2 милиарда). В Ирландия, Люксембург, Гърция и Естония превозените товари са под 1 милиард tkm.

Най-често транспортираните по железопътен път товари в ЕС през 2024 г. са метални руди (12,2% от общия обем), кокс и рафинирани нефтопродукти (10,1%) и основни метали и метални изделия (8,9%), посочва още Евростат.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN