„Газпром“ отчете нетна печалба от 138 млн. долара за 2025 г.

Приходите на компанията са спаднали със 7% в сравнение с 2024 г.
Руската енергийна компания „Газпром“ отчете нетна печалба от 11,2 млрд. рубли (около 138 млн. долара) през 2025 г.
Приходите на компанията спаднаха със 7% в сравнение с 2024 г., достигайки 5,8 трилиона рубли (71,4 млрд. долара), предаде Анадолската агенция.
Въпреки този спад в приходите, руската компания приключи годината с нетна печалба, предаде БГНЕС.
Газпром отбеляза рязък спад в износа на природен газ за Европа поради санкциите.
Освен това страната се стреми да компенсира тази загуба чрез увеличаване на износа за азиатските пазари, предимно за Китай.
