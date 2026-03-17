„Газпром“ отчете нетна печалба от 138 млн. долара за 2025 г.

Руската енергийна компания „Газпром“ отчете нетна печалба от 11,2 млрд. рубли (около 138 млн. долара) през 2025 г.

Приходите на компанията спаднаха със 7% в сравнение с 2024 г., достигайки 5,8 трилиона рубли (71,4 млрд. долара), предаде Анадолската агенция.

Въпреки този спад в приходите, руската компания приключи годината с нетна печалба, предаде БГНЕС.

Газпром отбеляза рязък спад в износа на природен газ за Европа поради санкциите.

Освен това страната се стреми да компенсира тази загуба чрез увеличаване на износа за азиатските пазари, предимно за Китай.

