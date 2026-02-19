BGN → EUR
Обединяваме две банкови сметки в една без такси до края на февруари

Обединяваме две банкови сметки в една без такси до края на февруари

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво трябва да знаят потребителите

Ако към датата на въвеждане на еврото в България сте имали сметки в левове и в евро в една и съща банка или финансова институция, до края на февруари можете да закриете едната сметка и да прехвърлите наличните пари по другата без такси и комисионни. След това ще важат условията на сметката, в която са прехвърлени средствата. Това напомнят от онлайн платформата „Ние, потребителите“.

Какво трябва да знаете?

Снимка: iStock

Важно условие за операцията е двете сметки да са свободни от тежести, запори или други законови ограничения. В случай че по платежната сметка, която се закрива, има дебитно салдо или издадена кредитна карта, следва да погасите съответното задължение преди закриването.

От възможността за закриване на едната платежна сметка и прехвърляне на положителното салдо по нея към другата може да се възползвате включително при сметки за електронни пари.

Важат ли още ваучерите със стойности в левове?

Ами ако ми начислят такса?

Снимка: iStock

Ако ви начислят такса или комисионна за тези операции, трябва да подадете жалба до дадената финансова институция. Ако спорът не бъде решен ме

жду двете страни, той може да бъде отнесен към Българска народна банка. При установяване на нарушение, БНБ може да приложи принудителни мерки – да отправи писмено предупреждение до лицето или да го задължи писмено в определен от нея срок да предприеме конкретни мерки, необходими за преустановяване или отстраняване на извършеното нарушение или на вредните последици от него. Предвижда се иимуществена санкция до 5 112,92 евро или 10 000 лв., а при повторно нарушение – до 10 225,84 евро или 20 000 лв.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

