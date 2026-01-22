Газът в Европа поскъпна над 40 евро за мегаватчас - какви са причините?

По време на търговията в сряда фючърсите на нидерландския газов хъб TTF поскъпнаха с над 12%

Европейските цени на природния газ отбелязаха рязък скок вчера, достигайки 40 евро за мегаватчас (MWh) за първи път от средата на 2025 г. Това става на фона на нарастващи притеснения за сигурността на доставките заради ескалиращото напрежение между САЩ и Европейския съюз. По време на търговията в сряда фючърсите на нидерландския газов хъб TTF поскъпнаха с над 12%, като за пръв път от юни 2025 г. преминаха прага от 40 евро/MWh, предава БНР.

Снимка: Ройтерс

Основната причина за резкия ръст са опасенията, че Съединените щати могат да използват износа си на втечнен природен газ (LNG) като средство за натиск в задълбочаващия се спор около Гренландия и двустранните търговски отношения. Този риск се възприема като особено значим, тъй като през 2025 г. 27% от потребявания в ЕС природен газ е бил доставян от САЩ под формата на LNG, при едва 6% през 2021 г.

Несигурността на пазарите се засили допълнително, след като Европейският парламент замрази гласуването за ратифициране на търговското споразумение между ЕС и САЩ. Това се случи след изказванията на президента Доналд Тръмп, в които той заплаши с налагане на тарифи върху няколко европейски държави, ако не бъде позволено на Съединените щати да придобият собственост върху Гренландия.

Поскъпването на газа продължи и днес, въпреки че снощи президентът Тръмп заяви, че ще се въздържи от въвеждане на тарифни мерки срещу Европа, след като е постигнат напредък към рамково споразумение за Гренландия. Той също така изключи възможността за използване на военна сила по отношение на арктическия остров.

Още преди напрежението около Гренландия доставките за Европа бяха под натиск, тъй като част от американските газови потоци бяха пренасочени от LNG терминалите, за да покрият рязко нарастващото вътрешно търсене в САЩ по време на арктическия студ през последните дни. В същото време конкуренцията за наличните LNG товари се засили и заради по-студеното време в Азия.

В Съединените щати фючърсите на природния газ достигнаха най-високите си нива от 2022 г. насам, като в четвъртък поскъпнаха с нови над 10% и отчетоха общ ръст от около 70% само за три дни. Очакваната тежка зимна буря, която може да донесе необичайно ниски температури в две трети от страната и да наруши производството заради замръзване на тръбопроводи, допълнително засилва притесненията. В Европа междувременно запълняемостта на газохранилищата е спаднала до 48,36% към 20 януари, значително под нивото от 59,33% година по-рано, докато и азиатските цени на газа се повишиха до най-високите си стойности от края на ноември, засилвайки глобалната конкуренция за горивото.

