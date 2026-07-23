Защо ресторантите у нас избягват българската кухня и залагат на чуждата?

България трябва да продължи да развива своя собствен туристически и кулинарен облик

България продължава да разчита в голяма степен на международни менюта, докато традиционната българска кухня остава на заден план. Въпреки че страната ни разполага с богато кулинарно наследство и висококачествени местни продукти, те все още не са превърнати в основен акцент на туристическия ѝ облик. Това председателят на Българската асоциация за туризъм Ивелин Кичуков в Радио Варна.

Според него именно автентичните български вкусове могат да отличат страната ни от останалите туристически дестинации. Кичуков посочи, че не се гордеем достатъчно с традиционни ястия и продукти като баницата, шопската салата, капамата, пататника, българските сирена, млека, розови домати и качествените български вина, цитира БНР.

Той е убеден, че бъдещето на българския туризъм е тясно свързано с по-сериозното присъствие на местни продукти и регионални рецепти в ресторантите и хотелите. По думите му държавата трябва да въведе целенасочени икономически и законодателни стимули, които да насърчават използването на българска продукция в туристическия сектор.

Сред предложенията на Кичуков е създаването на национален знак за „българска кулинарна идентичност“, който да се присъжда на заведения, предлагащи местни продукти и традиционни рецепти. По този начин България би могла да изгради по-разпознаваем кулинарен бранд, подобно на държави като Италия, Франция, Испания и Гърция, където регионалната кухня е важна част от националния имидж.

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Кичуков коментира и обществените дебати около високите цени в ресторантите. Според него през последната година редица икономически фактори са довели до поскъпване на туристическите услуги, като на някои места балансът между цена и качество е бил нарушен. По думите му клиентите са плащали по-високи цени, но не винаги са получавали очакваното качество и цялостно преживяване.

Въпреки това председателят на Българската асоциация за туризъм смята, че браншът е получил важен сигнал от своите клиенти и все повече предприемачи работят за подобряване на съотношението между цена, качество и обслужване. Според него България трябва да продължи да развива своя собствен туристически и кулинарен облик, вместо да пренебрегва родните продукти. Когато представим пред света нашите вкусове, традиции и местни продукти, ще дадем на туристите още една убедителна причина да изберат България, подчерта Кичуков.