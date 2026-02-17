Гърция и Chevron ще търсят въглеводороди в Егейско море

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Номиналният държавен дълг достигна 61,4 млрд. лв. в края на 2025 г.
Размерът на фискалния резерв е 17 467,0 млн. лв.
Страната подписа голяма енергийна сделка
Гърция подписа голяма енергийна сделка с американската компания Шеврон (Chevron) за проучване за въглеводороди в Егейско море. В музея на Акропола беше подписан договор с американската компания "Шеврон" за проучване и експлоатация на въглеводороди в Егейско море.
Договорът обхваща четири зони – две до остров Крит и две до полуостров Пелопонес. "Шеврон" е единствената компания, която участва в търга, съобщава БНР.
Първоначалният етап ще включва сеизмични проучвания в четирите офшорни парцела.
Подписаните днес договори трябва да бъдат одобрени от парламента на Гърция, но засега няма опозиционна партия, която да е против ратификацията им.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Размерът на фискалния резерв е 17 467,0 млн. лв.
Общата стойност на получените средства възлиза на 42 621 евро
През ноември миналата година авиокомпанията пусна и директен маршрут между Истанбул и Куала Лумпур