Гърция и Chevron ще търсят въглеводороди в Егейско море

Свят

bTV Бизнес екип

Страната подписа голяма енергийна сделка

Гърция подписа голяма енергийна сделка с американската компания Шеврон (Chevron) за проучване за въглеводороди в Егейско море. В музея на Акропола беше подписан договор с американската компания "Шеврон" за проучване и експлоатация на въглеводороди в Егейско море.

Наша съседка налага високи глоби за необосновано повишаване на цените

Договорът обхваща четири зони – две до остров Крит и две до полуостров Пелопонес. "Шеврон" е единствената компания, която участва в търга, съобщава БНР.

Първоначалният етап ще включва сеизмични проучвания в четирите офшорни парцела.

Подписаните днес договори трябва да бъдат одобрени от парламента на Гърция, но засега няма опозиционна партия, която да е против ратификацията им.

