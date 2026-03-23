Гърция отпуска 300 млн. евро помощи заради високите цени на горивата

Мярката се въвежда за два месеца

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви програма от четири точки за обезщетения в полза на гръцките граждани заради скъпите горива.

Мерките на гръцкото правителство включват помощи за бензин по 50 евро за два месеца в континенталната част на страната и по 60 евро за островите. Там горивата са по-скъпи поради високи транспортни разходи.

При дизелът помощите са в рамките на 16 цента за литър. Това е при средно месечно потребление на гориво от 70 литра. Помощите ще са съобразени с годишния доход и района, където живеят гърците. Ваучерите за горивата ще се приемат във всички бензиностанции в страната.

Фермерите се обезщетяват с 15% от цената на закупените торове. Фериботните фирми получават също помощи при условие, че запазят намаленията на билетите на цените от миналата година, пише БНР.

Премиерът Мицотакис подчерта, че целта на правителството е повишаването на цената на горивата в световен мащаб да не се отрази само върху крайните потребители. Мерките се въвеждат за двата месеца – април и май.

Общата сума на помощите възлиза на 300 милиона евро. От тях 100 милиона идват от печалбите на казината.

