Свят Гърция отпуска 300 млн. евро помощи заради високите цени на горивата

bTV Бизнес екип

Мярката се въвежда за два месеца

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви програма от четири точки за обезщетения в полза на гръцките граждани заради скъпите горива.

Мерките на гръцкото правителство включват помощи за бензин по 50 евро за два месеца в континенталната част на страната и по 60 евро за островите. Там горивата са по-скъпи поради високи транспортни разходи.

При дизелът помощите са в рамките на 16 цента за литър. Това е при средно месечно потребление на гориво от 70 литра. Помощите ще са съобразени с годишния доход и района, където живеят гърците. Ваучерите за горивата ще се приемат във всички бензиностанции в страната.

Фермерите се обезщетяват с 15% от цената на закупените торове. Фериботните фирми получават също помощи при условие, че запазят намаленията на билетите на цените от миналата година, пише БНР.

Премиерът Мицотакис подчерта, че целта на правителството е повишаването на цената на горивата в световен мащаб да не се отрази само върху крайните потребители. Мерките се въвеждат за двата месеца – април и май.

Общата сума на помощите възлиза на 300 милиона евро. От тях 100 милиона идват от печалбите на казината.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Как „Българска наука" привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
