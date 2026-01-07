Гърция облекчава данъците за семействата и младите служители от тази година

Данъчното облагане вече ще се коригира и според броя на децата в семейството

Атина понижава повечето ставки на подоходния данък с два процентни пункта и добавя нови облекчения, насочени към семейства с деца и по-млади работници. Сред тях е и пълното освобождаване от данък за лица под 25 години с годишен доход до 20 000 евро. С тези промени Гърция посрещна 2026 г., реализирайки мерки, които премиерът представи за първи път преди три месеца на Международния панаир в Солун, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images/iStock

Реформите идват на фона на усилията на страната да подкрепи доходите на домакинствата след продължителен период на инфлация и значително поскъпване на живота. В същото време Гърция пое ротационното председателство на Еврогрупата – формата за координация на икономическата политика в еврозоната – след избора на Кириакос Пиеракакис за неин председател.

На практика през последните дни повечето основни данъчни ставки върху доходите бяха намалени с по два процентни пункта, като най-ниската ставка остана непроменена на ниво от 9%. Данъчното облагане вече ще се коригира и според броя на децата в семейството, с цел противодействие на демографските предизвикателства. Така за доходи между 10 000 и 20 000 евро ставката от 22% се понижава на 18% за едно дете, на 16% за две деца, на 9% за три деца и до нула за семейства с четири деца.

По изчисления на финансовото министерство работник с годишен доход от 20 000 евро би спестил около 600 евро при две деца, 1300 евро при три и 1680 евро при четири. При доход от 30 000 евро очакваната полза е около 400 евро без деца, 800 евро с едно дете, 1200 евро с две, 2100 евро с три и до 4100 евро с четири деца.

Новите правила въвеждат и преференции за младите хора на пазара на труда. Работниците до 25-годишна възраст с доход до 20 000 евро няма да плащат подоходен данък, а за тези между 25 и 30 години ставката се намалява от 22% до началните 9%. Според министерството 24-годишен с доход от 15 000 евро ще спести 1283 евро годишно, а при 20 000 евро – 2480 евро. За 28-годишен със същия доход очакваната полза е около 1300 евро. Междинната ставка за доходи между 40 000 и 60 000 евро е намалена от 44% на 39%.

Промени са предвидени и при облагането на имотите и доходите от наем. От 2026 г. годишният данък върху недвижимите имоти ENFIA ще бъде намален с 50% за основни жилища в населени места с под 1500 жители, като през 2027 г. ще бъде напълно премахнат. Освен това около 161 587 собственици с доходи от наем над 12 000 евро ще получат облекчение до 1300 евро благодарение на нова междинна ставка от 25%, която заменя досегашните 35% за доходи между 12 000 и 24 000 евро. Въвежда се и тригодишно пълно освобождаване от данък за наемодатели, които до края на 2026 г. отдадат дългосрочно празни или досега краткосрочно наемани жилища, при спазване на определени условия за площ и минимален срок на договора.

