БГ Бизнес Блокадите в Гърция струват на българския транспортен бизнес по 10 млн. евро седмично

Блокадите в Гърция струват на българския транспортен бизнес по 10 млн. евро седмично

bTV Бизнес екип

Протестите и блокирането на основни пътни артерии и гранични пунктове в Гърция продължават вече повече от месец

Загуби в размер на около 10 млн. евро седмично търпи транспортният сектор заради блокадите, организирани от гръцките фермери. Това заяви Александър Стамболийски от Съюза на транспортните работници в България пред БНТ.

Снимка: iStock

Протестите и блокирането на основни пътни артерии и гранични пунктове в Гърция продължават вече повече от месец. Заради липсата на решение и в началото на 2026 година значителна част от българските транспортни фирми са принудени да организират преминаванията си през нощта.

Гръцките фермери обявиха пълно блокиране на движението в четвъртък и петък. Въпреки подадените многобройни сигнали към гръцките власти и европейските институции, трайно решение на проблема все още не е постигнато, а блокадите продължават и през първите дни на 2026 година.

Планирате пътуване до Гърция? Новите тол такси удрят джоба с до 23%

След срещата, проведена вчера в Малгара край Солун, става ясно, че разбирателство между гръцкото правителство и протестиращите засега не се очертава. Това поражда сериозни притеснения за транспортния бранш у нас, който вече повече от месец усеща негативните последици от ситуацията.

Към момента можем да кажем, че преките загуби възлизат на около 10 милиона евро на седмица. Възможно е дори да са повече, но с колегите не сме ги обсъждали в детайли“, коментира Александър Стамболийски. По думите му на срещата на земеделските производители в Малгара е взето решение те да се присъединят към исканията на Италия и Франция по споразумението Меркусор“, което означава, че блокадите ще продължат. Надявам се да не е за дълго, но през следващите две-три седмици не виждам изход от тази ситуация“, допълни той.

