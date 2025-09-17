Електромобилите печелят терен в ЕС, а руският пазар изпитва трудности

Докато ЕС увеличава дела на електромобили и хибриди, руският пазар се свива и отстъпва пред китайските марки

През първата половина на 2025 г. електрическите и хибридните автомобили продължават да увеличават пазарния си дял в Европейския съюз. Електромобилите вече заемат 15.6% от пазара, което е ръст спрямо 12.5% година по-рано. Най-силни резултати отбелязват Германия (+35.1%), Белгия (+19.5%) и Нидерландия (+6.1%), докато Франция отчита спад от 6.4%. Междувременно хибридните автомобили запазват лидерството си с дял от 34.8% и почти два милиона нови регистрации. А новите регистрации на плъг-ин хибридите също се покачват, като техният дял достига 8.4% благодарение на скокове в продажбите в Германия, Испания и Италия.

По-слаб интерес към бензинови и дизелови коли

Продажбите на бензинови автомобили в ЕС са намалели с 21.2% на годишна база, като най-силен спад се наблюдава във Франция (-33.7%). Дизеловите коли също губят позиции, сочи статистиката. Пазарният им дял е едва 9.4%, което е спад от над 28% на годишна база. Така делът на традиционните двигатели в общия пазар на ЕС се понижава до 37.8% спрямо 47.8% година по-рано.

Какво се случва на руския пазар на автомобили?

В Русия картината е различна. Продажбите на нови автомобили са намалели със 17.6% на годишна база през август, според последните данни на Autostat. Лада запазва лидерството си с 22.6% пазарен дял, но тенденцията е низходяща. Причините са остарели технологии и ценова политика, която не отговаря на таргет групата. В резултат на това производителят „АвтоВАЗ“ дори премина към съкратена работна седмица и организира разпродажби на по-ниски цени на определени модели в началото на септември.

Междувременно китайският Haval държи вече 13.1% от пазара, а японската Toyota се завръща неофициално чрез партньорска дилърска мрежа, за да тества отново интереса на местните потребители.

България в синхрон с тенденциите на пазара на ЕС

За разлика от Русия, България следва общата европейска тенденция. У нас също се наблюдава ръст на интереса към електрифицирани автомобили през последните години, макар и от сравнително ниска база. Увеличените продажби на хибридни модели и постепенното разширяване на инфраструктурата за станции за зареждане у нас поставят България в синхрон с ЕС. Но поради по-ниската покупателна способност пазарът у нас остава по-зависим от вносни употребявани коли. Това са предимно бензинови и дизелови автомобили, които вече губят позиции в Западна Европа.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN