BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1742 BGN
Петрол
64.26 $/барел
Bitcoin
$87,764.0
Последвайте ни
1 USD
1.1742 BGN
Петрол
64.26 $/барел
Bitcoin
$87,764.0
Свят Гърци започнаха протести срещу продажбата на имоти на българи

Гърци започнаха протести срещу продажбата на имоти на българи

bTV Бизнес екип

Обвиниха митрополита на Александруполис, че е продал църковни имоти на българи

Гръцки националисти протестират, че българи купуват много недвижими имоти в Северна Гърция.

В парламента лидерът на партията "Гръцко решение" Кириакос Велопулос обвини митрополита на Александруполис, че е продал църковни имоти на българи. Няма нарушение на закона, отговори митрополит Антим в официално изявление. Имотите са законна собственост на църквата и българите предложиха най-високата цена, съобщава БНР.

Националистите също коментираха, че български граждани изкупуват все повече имоти в северната част на страната, предимно в Кавала и Александруполис.

Продават емблематична сграда в сърцето на Пловдив

Гръцкият политик определи продажбата на имоти на българи като "антинационална", защото районът е в непосредствена близост с България и Турция.

Местните медии отразиха случая, като подчертават, че благодарение на българите с имоти в Северна Гърция, се е повишил стандартът на живот на местните жители. Заведенията имат повече клиенти, както и магазините.

Брокерите от Северна Гърция съобщават, че български клиенти търсят все по-често имоти, като вече купуват нови апартаменти, за да ги отдават под наем.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата