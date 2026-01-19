Продават емблематична сграда в сърцето на Пловдив

Вижте на колко е оценена сградата

Обява в сайт за продажба на имоти показва, че емблематичния търговски център „Екселсиор“, в Пловдив, се продава. Сградата е построена през 1912 г. и представлява смесица от различни стилове – барок и рококо. Архитектът на сградата е Александър Ставрев.

В обявата пише, че помещението е подходящо за офис на агенция за недвижими имоти, учебен център и д.р. Сградата е оценена на 8 000 000 евро, пише Trafficnews, и е въведена в експлоатация през 2001 г. По време на строеж през 2004 г. работници разкриват ценна находка - 6-7 реда антични седалки. Оказва се, че те са част от Римския стадион на Филипопол. Находката е изключително интересна, защото Римският стадион се счита за уникален паметник на културата от национално значение.

Снимка: Google Street View

Под стриктното наблюдение на специалисти от Археологическия музей в Пловдив, ценните находки са консервирани, реставрирани и експонирани на място.

В момента има няколко знакови сгради, които са пуснати в продажба в Пловидв, но това е най-скъпата сграда от списъка. Останалите сгради са: сградата „Деком“ на Брезовско шосе, банковите сгради на ул. Йосиф Шнитер“ и бившият дом на ДЗИ срещу паметника на Съединението. Подобни възможности за инвеститорите се появяват рядко на пазара, така че градът чака с нетърпение колко смели ще бъдат следващите собственици.

