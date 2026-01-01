BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.175 BGN
Петрол
60.84 $/барел
Bitcoin
$87,725.5
Последвайте ни
1 USD
1.175 BGN
Петрол
60.84 $/барел
Bitcoin
$87,725.5
БГ Бизнес Водата в София поскъпва от днес - ето с колко

Водата в София поскъпва от днес - ето с колко

bTV Бизнес екип

Клиентските центрове на "Софийска вода" ще отворят врати на 5 януари

Питейната вода за битовите потребители в София от днес поскъпва с 11,8 на сто до 4,10 лева за кубик. Решението за това беше взето от Комисията за енергийно и водно регулиране на 22 декември миналата година. 

Решението на КЕВР предвиждаше водата за битовите потребители в повечето населени места да поскъпне от днес, припомни БТА. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) съобщи ден след решението на регулатора, че ВиК операторите, част от системата на министерството в състава на "Български ВиК холдинг" ЕАД, както и ВиК-Русе и ВиК-Йовковци (обл. Велико Търново), няма да повишават от 1 януари 2026 г. цените на водата, а се ангажират да информират своите потребители своевременно при всяка предстояща промяна.

Официално: България вече е в еврозоната, а левът е сменен от евро

На сайта на "Софийска вода" е публикувано съобщението, че във връзка с преминаването към единната европейска валута от 1 януари работещите системи на дружеството ще бъдат пренастройвани до 4 януари. Това налага в периода преустановяването на услугите, предоставяни от телефонния център на дружеството, с изключение на приемането на спешни експлоатационни сигнали. Възможно е временно ограничение на онлайн плащанията, както и на някои от другите услуги през сайта и мобилното приложение. На 5 януари ще бъдат възстановени всички услуги, предоставяни от телефонния център. 

Ще

Клиентските центрове на "Софийска вода" също ще отворят врати на 5 януари с обичайното си работно време. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата