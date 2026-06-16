Франция отпуска още 655 млн. евро за развитието на изкуствения интелект

Новото финансиране е част от усилията на страната да засили позициите си в глобалната надпревара

Франция ще инвестира допълнително 655 милиона евро в развитието на изкуствения интелект, за да гарантира, че „тази революция ще бъде в полза на французите“. Това обяви премиерът Себастиен Лекорню, ден преди откриването в Париж на технологичното изложение VivaTech.

Държавната инвестиционна програма за иновации „Франция 2030“ „ще отдели допълнителни 655 милиона евро за развитието на изкуствения интелект“, заяви Лекорню, цитиран от АФП.

Новото финансиране е част от усилията на Франция да засили позициите си в глобалната надпревара в областта на изкуствения интелект и да подкрепи развитието на иновации, научни изследвания и високотехнологични компании в сектора.

Съобщението беше направено в навечерието на откриването на VivaTech - едно от най-големите европейски изложения за нови технологии, което ежегодно събира водещи компании, инвеститори и експерти от цял свят, съобщи БГНЕС.

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