Франция глоби Shein с 22 милиона евро заради сериозни нарушения

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През юли миналата година френските власти наложиха още една глоба на компанията
Френската агенция за защита на потребителите наложи санкция на китайския онлайн търговец Shein в размер на около 22 милиона евро, съобщава Ройтерс. Причината са установени нарушения, свързани с правата на потребителите и предоставяната информация към клиентите, предава БТА.
Сред констатираните проблеми са затруднения при връщането на закупени стоки, недостатъчно ясна информация за екологичните характеристики на продуктите, както и изпращане на потвърждения за поръчки, които не отговарят на изискванията.
От Shein определиха наложените санкции като непропорционални и дискриминационни и заявиха, че ще ги обжалват. Според говорител на компанията технически проблеми, които не са засегнали потребителите и вече са били отстранени, са били използвани като основание за налагането на извънредна санкция. По думите му компанията възнамерява решително да оспори и двете наказания в пълния им обем.
Това не е първият подобен случай. През юли миналата година френските власти наложиха на Shein и глоба от 40 милиона евро за подвеждащи практики при рекламирането на намаления и отстъпки. Впоследствие властите направиха опит да ограничат дейността на платформата, но през март Апелативният съд в Париж отмени това решение.
Платформата е под засилено наблюдение във Франция още от ноември миналата година. Тогава потребителска организация съобщи, че на сайта са били открити обяви за продажба на секс кукли, наподобяващи деца, както и забранени оръжия. Министърът на малките и средните предприятия Серж Папен заяви в публикация в социалната мрежа X, че френските власти ще продължат действията си срещу подобни платформи, докато те не променят изцяло практиките си или не се изтеглят от пазара.
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