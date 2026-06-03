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Свят Франция глоби Shein с 22 милиона евро заради сериозни нарушения

Франция глоби Shein с 22 милиона евро заради сериозни нарушения

Свят

bTV Бизнес екип

През юли миналата година френските власти наложиха още една глоба на компанията

Френската агенция за защита на потребителите наложи санкция на китайския онлайн търговец Shein в размер на около 22 милиона евро, съобщава Ройтерс. Причината са установени нарушения, свързани с правата на потребителите и предоставяната информация към клиентите, предава БТА.

Сред констатираните проблеми са затруднения при връщането на закупени стоки, недостатъчно ясна информация за екологичните характеристики на продуктите, както и изпращане на потвърждения за поръчки, които не отговарят на изискванията.

Снимка: Reuters

От Shein определиха наложените санкции като непропорционални и дискриминационни и заявиха, че ще ги обжалват. Според говорител на компанията технически проблеми, които не са засегнали потребителите и вече са били отстранени, са били използвани като основание за налагането на извънредна санкция. По думите му компанията възнамерява решително да оспори и двете наказания в пълния им обем.

Това не е първият подобен случай. През юли миналата година френските власти наложиха на Shein и глоба от 40 милиона евро за подвеждащи практики при рекламирането на намаления и отстъпки. Впоследствие властите направиха опит да ограничат дейността на платформата, но през март Апелативният съд в Париж отмени това решение.

Европейската комисия разследва Shein

Платформата е под засилено наблюдение във Франция още от ноември миналата година. Тогава потребителска организация съобщи, че на сайта са били открити обяви за продажба на секс кукли, наподобяващи деца, както и забранени оръжия. Министърът на малките и средните предприятия Серж Папен заяви в публикация в социалната мрежа X, че френските власти ще продължат действията си срещу подобни платформи, докато те не променят изцяло практиките си или не се изтеглят от пазара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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