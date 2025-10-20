1 USD
Последвайте ни
Свят Financial Times: Световната икономика в епоха на хаос

Financial Times: Световната икономика в епоха на хаос

Свят

bTV Бизнес екип

Според Кристалина Георгиева е удивително колко добре световната икономика се справя със сътресенията и несигурността

Какво е състоянието на световната икономика? Отговорът, както наскоро отбеляза моят колега Тедж Парих, е следният: всичко е объркано. И това не е изненадващо. Освен някои очевидни макроикономически несигурности – например, тревожни тенденции в областта на бюджетните дефицити и дълговете в много важни страни – ние сме свидетели на две грандиозни събития: отказът на САЩ от ролята на световен хегемон и неконтролируемото начало на най-важния технологичен пробив в историята на човечеството – изкуственият интелект. Не е учудващо, че сме объркани. Въпреки това е удивително колко добре световната икономика се справя със сътресенията и несигурността – поне досега.

Това е ключовата тема във встъпителната реч на управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева на годишните срещи във Вашингтон, както и в последната прогноза „Перспективи за развитие на световната икономика“, пише Financial Times. Основният извод е, че през тази и следващата година МВФ очаква само относително леко забавяне на растежа. Разбира се, подобна прогноза носи висока степен на несигурност. Но тя е в съответствие с това, което се случва през текущата година, въпреки сътресенията.

Защо световната икономика се оказа относително устойчива? Георгиева (и „Перспективи за развитие на световната икономика“) предлагат 4 обяснения: по-малко сериозни, отколкото се предполагаше, последствия от митата; адаптивност на частния сектор; благоприятни финансови условия и подобряване на основните принципи на политиката.

Лагард: Присъединяването на България към еврозоната ще ѝ донесе стабилност и повече възможности

Първо, тарифите в крайна сметка се оказаха малко по-ниски от първоначално обявените от Доналд Тръмп на „деня на освобождението“ 2 април 2025 г. В крайна сметка, твърди Георгиева, „среднопретеглената ставка на тарифите в САЩ е спаднала от 23% през април до 17,5% в момента“. Освен това ответните мерки бяха изненадващо незначителни. Въпреки това митата все още остават високи, съобщи БГНЕС.

Второ, частният сектор реагира конструктивно. Това е особено очевидно в краткосрочен план. Така, както се отбелязва в прогнозата, „домакинствата и предприятията ускориха потреблението и инвестициите в очакване на по-високи мита“. Освен това, забавянията в прилагането позволиха на бизнеса да отложи промените в цените, а износителите и вносителите поеха част от увеличението на цените. Въпреки това, има прехвърляне на разходите върху цените. Тарифите са вредни данъци: в крайна сметка те ще нарушат структурата и растежа на световното производство.

Трето, фондовите пазари остават активни, а финансовите условия в по-широк смисъл – благоприятни. Една от причините, особено в САЩ, е бумът на инвестициите в изкуствен интелект. Не е ясно обаче какво стои в основата: реалност или балон, който твърде често съпътства подобни иновации.

Четвъртата особеност, по всичко личи, е по-характерна за страните с развиващ се пазар. Мнозина са извлекли поуки от негативния опит в миналото и затова провеждат по-дисциплинирана данъчно-бюджетна и парично-кредитната политика, отколкото преди. Това е темата на втората глава от „Перспективи“. Същността на проблема обаче е, че за много от тях външната среда едва ли ще се подобри. Китай трябва да се справя едновременно с враждебността на САЩ и с вътрешни проблеми. Бразилия и Индия бяха засипани с грабителски 50-процентни мита от Вашингтон. Що се отнася до Бразилия, това до голяма степен е разплата за това, че, помнейки опита си с военните хунти, страната затвори зад решетките за 27 години човек, който сам се стремеше да стане диктатор – Жаир Болсонару. И какво в това толкова възмущава Тръмп?

Германската бира поскъпва

В епоха, в която световната система се обръща с главата надолу, сляпата вяра в бъдещето е изключително опасна. Както отбелязва МВФ, съществуват много уязвими места, по-специално бюджетни дефицити и дългове. Отбелязва се, например, че през 2026 г. съотношението на фискалния баланс на общото държавно управление на САЩ към БВП ще се влоши с 0,5 п.п., главно поради „приемането на „големия красив закон” и въпреки компенсацията в размер на около 0,7 п.п. от БВП за сметка на прогнозираните приходи от тарифи”. Това също така намалява вероятността от съществено намаляване на глобалните дисбаланси по текущите сметки, а дори и скромното подобрение, прогнозирано от МВФ, изглежда по-скоро като оптимистичен сценарий.

Това, от своя страна, предвещава по-нататъшни сблъсъци в глобалната търговска война, особено между САЩ и Китай. Освен склонността на Тръмп да разглежда всеки двустранен търговски излишък като доказателство, че партньорът ограбва САЩ, Китай също се счита за всестранен стратегически конкурент. Вашингтон е особено възмутен от факта, че в тези битки Китай използва своята търговска мощ. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент го обвини в опит да навреди на световната икономика след въвеждането на всеобхватен експортен контрол върху редкоземни метали и критични полезни изкопаеми. Как тогава, според Бесент, жертвите на търговската война от страна на САЩ се отнасят към факта, че тя се води срещу тях?

Gucci продава известната си марка за парфюми

Срещите на МВФ и Световната банка са възможност не само да се оцени общото състояние на световната икономика и основните рискове от по-нататъшни сътресения, но и да се обърне специално внимание на положението на най-бедните страни и хора. В „Перспективите“ се отбелязва, че „най-бедните икономики в света, включително тези, които страдат от продължителни конфликти, са особено изложени на риск от забавяне на динамиката на растежа“. Една от причините за това е намаляването на безвъзмездните помощи и преференциалното кредитиране. Особено осезаем удар за здравеопазването вероятно ще бъде неочакваното закриване на Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID). Проучване, публикувано в „Лансет“, съдържа трезво заключение: ликвидацията на агенцията „може да доведе до над 14 милиона допълнителни смъртни случая до 2030 г.“.

МВФ и Световната банка са създадени през 1944 г. с цел утвърждаване на принципа на глобалното икономическо сътрудничество. Днес тази необходимост е актуална както никога. Окуражаващо е, че САЩ остават член на тези организации. Предстоящите предизвикателства са огромни, не на последно място необходимостта да се поддържа икономическият прогрес в период на такива геополитически сътресения. Никоя страна, колкото и мощна да е, няма да остане незасегната, ако глобалната икономическа система окончателно се срине. 

