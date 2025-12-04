BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.67623 BGN
Петрол
62.46 $/барел
Bitcoin
$93,564.3
Последвайте ни
1 USD
1.67623 BGN
Петрол
62.46 $/барел
Bitcoin
$93,564.3
Свят Тази компания дава безплатни пътувания и луксозни автомобили на най-добрите си служители

Тази компания дава безплатни пътувания и луксозни автомобили на най-добрите си служители

bTV Бизнес екип

Служители работят по 40 часа седмично, но понякога се налага да отделят по 18–19 часа без прекъсване за решаване на критичен проблем

Компаниите все по-често търсят оригинални начини да възнаграждават най-изявените си служители, но малко стигат толкова далеч, че да подаряват луксозни автомобили за 170 000 долара или пък да изпращат хора на круизи до Бахамите. ThreatLocker фирма за киберсигурност със седалище в Орландо и около 700 служители прави именно това. Всяка година на традиционното си коледно парти компанията връчва по един автомобил на двамата най-помагащи колеги, съобщават представители пред Business Insider. Започнато през 2021 г. като награда за най-добра индивидуална работа, днес отличието е фокусирано върху колегиалността, като международните служители се докарват със самолет за сметка на фирмата.

Снимка: Canva

ThreatLocker разполага с офиси и в Дъблин, Дубай и Австралия, а всеки месец служителите дават стотици гласове за колегите, които най-много са проявили отзивчивост един в САЩ и един в международните екипи. Мениджърите също номинират най-добрите изпълнители в екипите си за съответния месец. В края на годината гласовете най-добър изпълнител“ и най-помагащ служител“ се обединяват, за да определят двамата победители, които получават автомобил. Обикновено това е електромобил, но е имало и Porsche Panamera за 125 000 долара, тази година една от колите е на стойност 173 000 долара.

Главният изпълнителен директор Дани Дженкинс разказва, че първоначалният формат е създал хищническа конкуренция“, което е в разрез с природата на работата им. В киберсигурността, казва той, успехът зависи от синхрон и взаимопомощ екипът работи 24/7, със средно време за реакция от 23 секунди, и това е възможно само ако хората са готови да се притекат на помощ дори в 2 часа през нощта. Дженкинс сам работи по около 100 часа седмично и държи телефона си включен денонощно в случай на критични ситуации.

Снимка: Getty Images / iStock

С нарастването на значението на изкуствения интелект и бума в сектора на киберсигурността търсенето на квалифицирани кадри е огромно. Дженкинс подчертава, че ThreatLocker никога не е правила съкращения и понастоящем наема между 40 и 50 нови служители всеки месец предизвикателство, което прави усилията за задържане на топ талантите още по-важни. Преди да бъдат обявени носителите на автомобилите, 14–16 подгласници получават публично признание и напълно финансирана уикенд екскурзия, която може да включва круиз с Royal Caribbean до Бахамите или посещения в Ню Йорк и Бостън, като всеки разполага и с бюджет от 2500 долара.

OpenAI е отпуснала 34 млн. евро на повече от 200 организации с нестопанска цел

Освен автомобилите и екскурзиите, ThreatLocker предлага и допълнителни привилегии. Макар повечето служители да работят по 40 часа седмично, понякога се налага да отделят по 18–19 часа без прекъсване за решаване на критичен проблем. В такива случаи, или когато някой надмине очакванията, фирмата може да награди усилията с места до игралното поле в Orlando Kia Center, където разполага с постоянна ложа. Според Дженкинс всички тези инициативи повишават ангажираността и мотивацията и досега нито един от служителите, получил автомобил, не е напуснал компанията.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM  

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата