Тази компания дава безплатни пътувания и луксозни автомобили на най-добрите си служители

Компаниите все по-често търсят оригинални начини да възнаграждават най-изявените си служители, но малко стигат толкова далеч, че да подаряват луксозни автомобили за 170 000 долара или пък да изпращат хора на круизи до Бахамите. ThreatLocker – фирма за киберсигурност със седалище в Орландо и около 700 служители – прави именно това. Всяка година на традиционното си коледно парти компанията връчва по един автомобил на двамата най-помагащи колеги, съобщават представители пред Business Insider. Започнато през 2021 г. като награда за най-добра индивидуална работа, днес отличието е фокусирано върху колегиалността, като международните служители се докарват със самолет за сметка на фирмата.

ThreatLocker разполага с офиси и в Дъблин, Дубай и Австралия, а всеки месец служителите дават стотици гласове за колегите, които най-много са проявили отзивчивост – един в САЩ и един в международните екипи. Мениджърите също номинират най-добрите изпълнители в екипите си за съответния месец. В края на годината гласовете „най-добър изпълнител“ и „най-помагащ служител“ се обединяват, за да определят двамата победители, които получават автомобил. Обикновено това е електромобил, но е имало и Porsche Panamera за 125 000 долара, тази година една от колите е на стойност 173 000 долара.

Главният изпълнителен директор Дани Дженкинс разказва, че първоначалният формат е създал „хищническа конкуренция“, което е в разрез с природата на работата им. В киберсигурността, казва той, успехът зависи от синхрон и взаимопомощ – екипът работи 24/7, със средно време за реакция от 23 секунди, и това е възможно само ако хората са готови да се притекат на помощ дори в 2 часа през нощта. Дженкинс сам работи по около 100 часа седмично и държи телефона си включен денонощно в случай на критични ситуации.

С нарастването на значението на изкуствения интелект и бума в сектора на киберсигурността търсенето на квалифицирани кадри е огромно. Дженкинс подчертава, че ThreatLocker никога не е правила съкращения и понастоящем наема между 40 и 50 нови служители всеки месец – предизвикателство, което прави усилията за задържане на топ талантите още по-важни. Преди да бъдат обявени носителите на автомобилите, 14–16 подгласници получават публично признание и напълно финансирана уикенд екскурзия, която може да включва круиз с Royal Caribbean до Бахамите или посещения в Ню Йорк и Бостън, като всеки разполага и с бюджет от 2500 долара.

Освен автомобилите и екскурзиите, ThreatLocker предлага и допълнителни привилегии. Макар повечето служители да работят по 40 часа седмично, понякога се налага да отделят по 18–19 часа без прекъсване за решаване на критичен проблем. В такива случаи, или когато някой надмине очакванията, фирмата може да награди усилията с места до игралното поле в Orlando Kia Center, където разполага с постоянна ложа. Според Дженкинс всички тези инициативи повишават ангажираността и мотивацията – и досега нито един от служителите, получил автомобил, не е напуснал компанията.

