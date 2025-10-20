1 USD
Лагард: Присъединяването на България към еврозоната ще ѝ донесе стабилност и повече възможности

Лагард: Присъединяването на България към еврозоната ще ѝ донесе стабилност и повече възможности

bTV Бизнес екип

Лагард призна, че опасенията на гражданите относно инфлацията и цените при преминаване към евро са напълно разбираеми

От 1 януари България ще участва пълноправно в решенията на паричната политика, вземани във Франкфурт, и ще има правото както на глас, така и на мнение. Това потвърди президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервю за БНТ. Според нея присъединяването към еврозоната носи със себе си както отговорности, така и важни възможности за страната.

ЕЦБ приветства България като нов член, не само на еврозоната, но и на Управителния съвет на ЕЦБ, където страната ще бъде представена от гуверньора г-н Радев. От началото на годината той ще има правото да участва и гласува при вземането на ключови решения за паричната политика.

На въпроса дали присъединяването към еврото ще повлияе на лихвените проценти в страната, Лагард обясни, че важното за хората е да разберат основните промени. С въвеждането на еврото всички сделки в рамките на еврозоната ще се извършват без нужда от валутен обмен. Това ще сложи край на притесненията относно валутния курс, стойността на лева и евентуалните колебания. Евро ще бъде единната валута стабилна и широко призната, втората резервна валута в света. Освен това, участието на българските банки в евросистемата ще осигури повече ликвидност, надежден надзор и по-голяма стабилност.

Лагард: Еврото ще донесе икономическа стабилност, ползи за бизнеса и българите

Лагард призна, че опасенията на гражданите относно инфлацията и цените при преминаване към евро са напълно разбираеми. Тя сподели, че и при въвеждането на еврото във Франция е имало страхове, че стоките ще поскъпнат особено ежедневни артикули като кафе или хляб. Възможно е да има малки отклонения в цените, но като цяло, в дългосрочен план, няма съществени промени. Важно е институциите да се погрижат да няма злоупотреби по време на прехода. 

За нея е важна необходимостта от стриктен контрол и прилагане на правилата по време на този преходен период. Търговците от големите вериги до малките магазини и кафенета трябва да спазват изискването за прецизно превалутиране, без скрити увеличения. Институциите ще трябва да гарантират, че това ще се случи по прозрачен начин и в интерес на потребителите.

Възможно ли Европа да забрани използването на американските разплащателни карти?

След януари 2026 г. Българската народна банка ще има пълноценно право на глас при всички решения, вземани в рамките на еврозоната, потвърди още Лагард. БНБ ще участва наравно с всички останали централни банки в Управителния съвет. Всички членове са равнопоставени няма по-големи или по-малки държави, всяка позиция има еднаква тежест и значение.

