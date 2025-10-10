Ferrari навлиза в електрическата мобилност с дебютен модел

До 2030 г. около 20% от гамата ще бъде изцяло електрическа

Ferrari представи технологията, която ще задвижва дългоочаквания първи електрически автомобил Elettrica, като италианският производител на луксозни спортни коли вече се насочва към батерийно задвижване, за да допълни бензиновите и хибридните си модели, предаде Reuters.

На строго охранявано събитие в централата на компанията в Maranello, шасито на Elettrica, оборудвано с електрически двигател и пакет батерии, беше показано на сцената, все още без каросерия и колела. Това е само първият поглед към автомобила, който ще излезе на пазара догодина.

Очаква се автомобилът с четири врати да достигне 310 км/ч и да измине поне 530 километра с едно зареждане. Особеност на Elettrica е звуковата система, която усилва естествените вибрации на силовия агрегат, за да се чуе характерният електрически звук на Ferrari, а не просто имитация на двигателен шум.

„Днес е исторически ден за нас“, заяви главният изпълнителен директор Benedetto Vigna, който подчерта, че електромобилът ще допълни, а не ще замени съществуващите модели на компанията.

Подобно на други премиум марки, Ferrari подхожда предпазливо към електрификацията, пише БТА. Компанията отложи втори електрически модел за 2028 г., докато конкурентът Lamborghini планира своя електромобил едва за 2029 г. Пазарът за луксозни електромобили все още се оформя, но младите и заможни купувачи вече проявяват интерес.

Според дългосрочния план на Ferrari, до 2030 г. около 20% от гамата ще бъде изцяло електрическа. Шасито и каросерията на Elettrica ще се изработват от 75% рециклиран алуминий, а батерията е интегрирана в пода за по-нисък център на тежестта и по-добра динамика. Очаква се автомобилът да поддържа и бързо зареждане.

Elettrica идва почти две десетилетия след първата хибридна технология във Формула 1 и десет години след първите хибридни модели на Ferrari за пътя. Предизвикателството пред Ferrari и други луксозни марки е да създадат нещо повече от просто високотехнологична версия на премиум електромобил, който вече предлага мигновено ускорение.

