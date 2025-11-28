BGN → EUR
Дума на деня: Инкубатор

Дума на деня: Инкубатор

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "инкубатор" в бизнес сферата?

Инкубатор в бизнес контекст е организационна структура или програма, създадена да подпомага ранните етапи на развитие на стартиращи компании. Той предоставя достъп до работно пространство, менторство, бизнес консултации, обучение, административна подкрепа и ресурси, които помагат на предприемачите да валидират идеята си, да изградят устойчив бизнес модел и да ускорят пазарното си навлизане. Инкубаторите често осигуряват и мрежа от контакти инвеститори, експерти и партньори, които подкрепят растежа на проекта.

Целта на бизнес инкубатора е да намали риска за стартиращите компании, да създаде условия за ефективно развитие и да увеличи шансовете им за дългосрочен успех. Обикновено програмите са с определена продължителност и са насочени към екипи с иновативни идеи или технологични решения. Инкубаторите могат да бъдат финансирани от частни организации, университети, корпорации или държавни структури и често служат като двигател за предприемачество, икономически растеж и развитие на регионални иновационни екосистеми.

