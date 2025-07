Роджър Федерер стана първият тенис милиардер

Нетното му състояние се оценява на 1,3 милиарда долара

Тенис иконата Роджър Федерер официално стана милиардер, присъединявайки се към ексклузивните редици на спортисти, които са превърнали спортния си успех в огромно лично богатство.

В рамките на 24-годишна кариера, която приключи през 2022 г., 20-кратният шампион от Големия шлем спечели 130,6 милиона долара от награди. По-голямата част от богатството му обаче идва извън корта - от доходоносни спонсорства и разумна инвестиция в развиваща се швейцарска марка маратонки.

Нетното състояние на Федерер се оценява на 1,3 милиарда долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg. Сега той е сред легенди като Майкъл Джордан, чието състояние достигна 3,5 милиарда долара след продажбата на дела му в Шарлот Хорнетс през 2023 г., и Тайгър Уудс, със състояние около 1,36 милиарда долара, съобщава сайтът Give me sport.

Голяма част от финансовия успех на Федерер произтича от дългогодишни партньорства с глобални и швейцарски марки, включително Rolex, Lindt и Credit Suisse (сега UBS). Той също така се е обградил със сплотен консултантски екип чрез Team8 - управляваща компания, която той съосновава през 2013 г. с дългогодишния си агент Тони Годсик - и Format A AG, швейцарска фирма, управляваща неговите инвестиции и фондация.

Голям финансов скок за Федерер дойде през 2018 г., когато той напусна Nike след повече от две десетилетия и подписа 10-годишен договор за 300 милиона долара с японската марка Uniqlo. На 37 години и наближаващ пенсиониране, договорът без обвързване беше голяма победа, особено след като Uniqlo не произвежда обувки и така остави вратата отворена за друга сделка за обувки.

Тази възможност дойде чрез случайно представяне от съпругата му, която беше закупила маратонки от швейцарския стартъп On. Впечатлен от марката, Федерер се срещна с нейните основатели на вечеря в Цюрих и по-късно придоби 3% дял в On Holding AG. Компанията, която сега струва близо 17 милиарда долара, е увеличила дела му на поне 500 милиона долара. Той също така си сътрудничи с On, за да проектира собствените си емблематични обувки.

