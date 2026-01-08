ЕЦБ очаква нивата на инфлация да останат около целта от 2%

Членът на Управителния съвет на Европейската централна банка Алваро Сантош Перейра призова правителствата да направят повече за стимулиране на растежа в еврозоната, като заяви, че политиката на ЕЦБ е изпълнила задачата си в подкрепа на икономиката и няма причина за промяна на лихвените проценти.

Еврозоната се намира в „ситуация на ценова стабилност“, каза той, като добави, че ЕЦБ очаква нивата на инфлация да останат около целта от 2 на сто.

„Ако инфлацията продължи по този начин, няма причини да се променя паричната политика, която вече направи необходимото, за да помогне на икономиката, когато това беше нужно“, заяви Сантош Перейра в интервю за обществената телевизия на Португалия късно вчера, предаде БТА.

Сантош Перейра, който е и управител на централната банка на Португалия (Bank of Portugal), посочи, че ако растежът в Европейския съюз е слаб, това не се дължи на политиката на ЕЦБ.

Той призова ЕС да задълбочи единния пазар в области като услугите, транспорта и електроенергията, за да се използва пълният потенциал на около 450 милиона европейски потребители.

„Това, което е необходимо сега, е правителствата и Европейският съюз да продължат напред със структурни реформи, които да позволят на държавите да постигат по-висок растеж“, каза той.

Миналия месец ЕЦБ запази основните си лихвени проценти без промяна и повиши част от прогнозите си за растеж, което затвърди пазарните очаквания, че депозитната лихва от 2 на сто ще остане непроменена в продължение на много месеци.

ЕЦБ очаква инфлацията да се понижи под 2 на сто през 2026 и 2027 г., основно заради по-ниските разходи за енергия, преди да се върне към средносрочната цел през 2028 г. Очакванията са икономиката на еврозоната да нарасне с 1,2 на сто през 2026 г. спрямо очакваните 1,4 на сто през 2025 г.

