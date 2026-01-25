„Европейските Хавай“ е най-популярната дестинация през 2026 г.

Ето коя е тази дестинация

Американската туристическа компания Tripadvisor обяви топлото място, което мнозина наричат ​​„европейските Хавай“, за най-популярната дестинация тази година. Ласкателната титла бе дадена на атлантическия архипелаг Мадейра, разположен на приблизително 960 километра от континентална Португалия.

Мадейра превъзхожда други световни дестинации

Снимка: iStock

Известен с черните си пясъчни плажове, вулканичния пейзаж и субтропичния климат, архипелагът е рай за авантюристи, любители на природата и туристи, търсещи промяна на обстановката, според Daily Mail.

Мадейра беше високо оценена от пътуващите, изпреварвайки други световни дестинации като Куи Нхон във Виетнам, Ресифи в Бразилия и Пуерто Ескондидо в Мексико. Потребителите похвалиха хотелите, атракциите, архитектурата, ресторантите, семейните преживявания и разнообразните дейности на открито в града, наред с други неща.

Португалската дестинация, дом на около 260 000 души и родно място на може би най-добрия футболист в света, Кристиано Роналдо , се намира само на 500 километра от Мароко. Следователно е по-близо до Африка, отколкото до Европа, което означава, че има меки температури и умерена влажност през цялата година. Температурите през лятото са около 25 градуса по Целзий, а през зимата 17 градуса по Целзий.

Бананите растат до лозята

Посетителите могат да се насладят на наблюдение на китове и делфини по крайбрежието, а Мадейра е дом и на известния пясъчен плаж Praia do Porto do Seixal, известен с вулканичния си черен пясък, чистата тюркоазена вода и гледките към спокойни морета и скали с водопади.

Дестинацията се гордее и със своята гастрономия, която включва пресни атлантически морски дарове, месо и тропически плодове. Известна е и с богатата си винена култура и е едно от малкото места в света, където бананови дървета растат редом с лозя.

