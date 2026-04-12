Забраненият остров в Адриатическо море: От рибарско селище до лукс и разпад

Някога е бил важен отбранителен пункт

Живописният черногорски остров, свързан с континента чрез тесен насип, има бурна история. Той е бил символ на престиж, но днес, за съжаление, е в упадък. Но надеждата все още гори.

По крайбрежието на Черна гора, точно до Будва, се намира живописният остров Свети Стефан, който привлича вниманието както с външния си вид, така и с необичайната си история, пише порталът Punkufer.

Островът се е превърнал от оживено рибарско селище, в социалистически туристически проект, в световна луксозна марка и накрая в затворен остров без излаз на море, който все още е обект на спорове.

Свети Стефан някога е бил важен отбранителен пункт

На малък остров е построена крепост, за да предпази брега от нападения, и с течение на времето, както често се случва, около нея се е развило селище. Някога там са живели около 400 жители.

Къщите са построени върху всяко налично парче скала и до днес създават неповторима гледка – сякаш току-що са изплували от адриатическото сине за миг, за да си поемат глътка въздух, а в следващия момент са се изгубили в дълбините му.

Остров, отнет от хората си

Снимка: en.wikipedia.org

След Втората световна война югославската държава решава да превърне острова във висококачествен туристически комплекс.

Жителите били принудени да се преместят на континента и била построена тясна насипна пътека, технически превръщайки островчето в полуостров.

Следвайки визионерска бизнес концепция, всички къщи бяха превърнати в хотелски единици, създавайки уникален „град-хотел“. В следващите десетилетия Свети Стефан е синоним на лукс. Посещаван е от световни звезди, политици и европейска аристокрация.

Той никога не е бил официално затворен, но югославският остров е можел да бъде посетен само със специално разрешение, резервация или като част от организирани турове.

Упадък, кратко възкресение и последващ упадък

Снимка: en.wikipedia.org

И тогава дойдоха 90-те години на миналия век, с войната в бивша Югославия, международните санкции срещу Съюзна република Югославия и нейния наследник, държавата Сърбия и Черна гора, към която принадлежи Свети Стефан.

Комплексът започlа да се руши.

Той получи нов живот през 2007 г., когато беше поет от луксозната хотелска верига Aman Resorts. След обстоен ремонт, Свети Стефан отново се превърна в петзвездна дестинация.

Но, което не беше така дори при социализма, достъпът до острова стана строго контролиран и почти изключително запазен за гости на хотели.