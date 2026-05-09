БГ Бизнес НСИ отчете ръст на промишленото производство в България през март

НСИ отчете ръст на промишленото производство в България през март

bTV Бизнес екип

В кои сектори се наблюдава най-висок ръст?

Индексът на промишленото производство през март 2026 г. се повишава с 5,8% спрямо предходния месец, сочат предварителни сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). На годишна база спрямо март 2025 г. е отчетено увеличение от 4,8% по календарно изгладения индекс, предава БТА.

За сравнение, през февруари 2026 г. индексът е нараснал с 0,9% на месечна база, докато на годишна е отчетен спад от 8,1%. През януари също е регистрирано понижение – с 2,6% спрямо предходния месец и с 8,6% спрямо януари 2025 г. По сектори, през март спрямо февруари най-значителен ръст има при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 15,6%, както и в преработващата промишленост – с 2,5%, докато добивната промишленост остава без промяна.

В рамките на преработващата промишленост най-силен месечен ръст е отчетен при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – 23,6%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване – 12,2%, при производството на лекарствени вещества и продукти – 10,9%, както и при дървения материал и изделията от него (без мебели) – 10,3%. Намаление има при производството на облекло – 8,3% и при превозните средства (без автомобили) – 8,2%.

Стратегически важна банка в Германия съкращава 3000 работни места

На годишна база през март най-голям ръст е отчетен при електроенергията, топлоенергията и газа – 35,6%, и в преработващата промишленост – 4%, докато добивната промишленост намалява с 27,3%. В преработващия сектор значително увеличение има при лекарствените вещества и продукти – 27,3% и при тютюневите изделия – 23,4%, а спад се наблюдава при кожарската промишленост и обувките – 24,1%, както и при автомобилите, ремаркетата и полуремаркетата – 17,5%.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

