Европейски дестинации, които все още са евтини

В класацията влиза и София

Европа продължава да става по-скъпа, но много места все още улесняват пътуването, без да се изчерпват спестяванията ви. Номерът през 2026 г. е да пропуснете обичайните градове с водещи постижения и да се съсредоточите върху места, където дневните разходи остават ниски, а полетите са все още конкурентни. Много от тези дестинации са идеални за три- или четиридневно пътуване. Евтино не означава скучно тук, тъй като тези градове предлагат история, оживени хранителни пазари, центрове, подходящи за пешеходци, и достатъчно характер, за да го почувствате като истинско бягство.

Сараево

Дневните разходи в Сараево остават впечатляващо ниски. Едно засищащо местно хранене струва средно около 6,8 евро, кафето често струва около 1,7 евро, а билетите за градски транспорт струват под 0,85 евро. Старият град, Башчаршия, е компактен и удобен за пешеходци. Музеите, обхващащи новата история на града, обикновено таксуват между 3,4 и 7,6 евро.

София

В София ходенето върши по-голямата част от работата и само това спестява пари. Непринудените хранения струват средно около 9 долара, бирата струва 2,50 долара, а много забележителности са безплатни за разглеждане отвън. Римските руини често се намират директно под съвременните улици, а големите църкви може да начисляват малка входна такса, ако изобщо има такава. Дори петзвездните хотели редовно предлагат стаи на цени под 100 долара на вечер.

Снимка: iStock

Брага е забележителна и поддържа ниски цени през цялата година. Кафето струва около 1,30 евро, храната често остава под 8,5 евро, а къщите за гости редовно предлагат стаи за 25 евро на вечер. Религиозните забележителности на града начисляват скромни входни такси, а голяма част от историческия център се усеща като музей на открито, чието ползване не струва нищо.

Букурещ

Спа дните може обикновено да не звучат бюджетно, но Букурещ обръща тази идея с главата надолу. Тричасовите сесии в големите термални комплекси започват от около 11 евро, докато целодневният достъп остава достъпен. Бирата струва приблизително 2,10 евро, а пътуванията с метро са под 0,85 евро. Старият град е пълен с барове, кафенета и исторически сгради.

Снимка: istockphoto.com

Историята изпълва почти всяка улица тук и голяма част от нея не струва нищо. Храната е средно около 6,8 евро, а леглата в хостели често струват по-малко от 17 евро на вечер. Главният пазарен площад е центърът на града, така че разходките заместват платените атракции с часове. Много музеи предлагат безплатен вход един ден в седмицата, което помага за допълнително разтягане на бюджетите.

Тирана

Тирана се характеризира с цветни сгради и ниски цени. Едно обикновено хранене струва около 7,60 евро, кафето е под 1,5 евро, а автобусите струват само няколко цента. Бившите комунистически бункери сега функционират като музеи с комбинирани билети около 9,3 евро. Гледките от покрива на пирамидата в Тирана са безплатни.

Севиля

Зимата е времето, когато Севиля блести по отношение на стойността си. Полетите рязко намаляват извън лятото, а дневните температури се задържат между 15°C и 22°C. Тапас чиниите често струват само няколко долара, а местното вино остава евтино. Основни забележителности като Плаза де Еспаня и Парк де Мария Луиза предлагат часове разглеждане без входна такса.

Рига остава една от по-добрите оферти в Северна Европа. Настаняването струва средно около 23 евро на вечер, а дневните разходи за храна са близо 25 евро. Улиците в стил Ар Нуво доминират в центъра, а безплатните пешеходни турове обясняват подробно миналото на града. Влаковете до близките плажове и природни зони също са евтини.

