Европейски банки разработват стейбълкойн, обезпечен с евро

Стейбълкойните са криптоактиви, които поддържат постоянна стойност

Консорциум от девет водещи европейски банки, сред които ING и UniCredit, обяви в четвъртък, че създава нова компания за пускането на стейбълкойн, обезпечен с евро – дигитален токен, чиято стойност е обвързана с реална валута, съобщи Reuters.

Новата компания ще бъде със седалище в Нидерландия и ще бъде лицензирана и наблюдавана от Централната банка на Нидерландия.

Стейбълкойните са криптоактиви, които поддържат постоянна стойност, тъй като са обезпечени с традиционни валути като еврото или щатския долар.

Освен ING и UniCredit, в инициативата участват още Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, SEB, CaixaBank и Raiffeisen Bank International. Банките уточниха, че към проекта могат да се присъединят и други финансови институции, а изпълнителен директор на новата компания ще бъде назначен скоро.

„С това допринасяме за създаването на надеждно и регулирано решение за блокчейн плащания, проправяйки път за нов стандарт в сферата на дигиталните активи, който ще подкрепи растежа и финансовия суверенитет на Европа“, заяви ръководителят на стратегията на UniCredit Фиона Мелроуз.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN