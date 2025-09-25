1 USD
1.66369 BGN
Петрол
68.2 $/барел
Bitcoin
$112,034.0
Последвайте ни
1 USD
1.66369 BGN
Петрол
68.2 $/барел
Bitcoin
$112,034.0
Свят Европейски банки разработват стейбълкойн, обезпечен с евро

Европейски банки разработват стейбълкойн, обезпечен с евро

bTV Бизнес екип

Стейбълкойните са криптоактиви, които поддържат постоянна стойност

Консорциум от девет водещи европейски банки, сред които ING и UniCredit, обяви в четвъртък, че създава нова компания за пускането на стейбълкойн, обезпечен с евро – дигитален токен, чиято стойност е обвързана с реална валута, съобщи Reuters.

Новата компания ще бъде със седалище в Нидерландия и ще бъде лицензирана и наблюдавана от Централната банка на Нидерландия.

Колко дни трябва да работим в България, за да си купим iPhone 17 Pro Max?

Стейбълкойните са криптоактиви, които поддържат постоянна стойност, тъй като са обезпечени с традиционни валути като еврото или щатския долар.

Автомобилните мита на САЩ ще бъдат намалени със задна дата

Освен ING и UniCredit, в инициативата участват още Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, SEB, CaixaBank и Raiffeisen Bank International. Банките уточниха, че към проекта могат да се присъединят и други финансови институции, а изпълнителен директор на новата компания ще бъде назначен скоро.

„С това допринасяме за създаването на надеждно и регулирано решение за блокчейн плащания, проправяйки път за нов стандарт в сферата на дигиталните активи, който ще подкрепи растежа и финансовия суверенитет на Европа“, заяви ръководителят на стратегията на UniCredit Фиона Мелроуз.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата