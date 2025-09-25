Автомобилните мита на САЩ ще бъдат намалени със задна дата

С колко процента ще бъдат намалени митата?

През лятото Европейският съюз и Съединените щати се договориха за търговско споразумение и вече всички предпоставки за неговото прилагане са изпълнени. Американските мита върху вноса на автомобили ще бъдат намалени със задна дата от 1 август до 15%, предава Тagesschau.

Снимка: iStock

Министерството на търговията на САЩ и Службата на търговския представител на САЩ са установили, че ЕС е представил необходимите законопроекти за прилагането на споразумението. Сега трябва да бъде приложено договореното намаляване на митата за износа на автомобили от ЕС към САЩ до 15 процента, със задна дата от 1 август.

Публикацията изброява и стотици европейски продукти, които са напълно освободени от мита. Към тях спадат всички самолети и самолетни части, както и генерични лекарства, техните съставки и химически предшественици. Освободени са също определени природни суровини като корк, които не се добиват в САЩ.

Снимка: Reuters

След като по-ниските мита вече действат, това е облекчение за автомобилните производители, които с нетърпение очакваха потвърждението. Малко преди края на търговската сесия акциите на германските производители поскъпнаха, като акциите на BMW се повишиха с 1,4 процента, на Mercedes-Benz – с 1,1 процента. Акциите на особено зависимия от износа производител Porsche, който няма собствено производство в САЩ, спечелиха 2,2 процента.

Съгласно споразумението ЕС се ангажира да премахне своите мита върху всички американски индустриални стоки и да предостави преференциален достъп до пазара за широка гама от американски морски дарове и аграрни продукти като млечни изделия, свинско месо или соево олио.

ЕС също така пое ангажимент до 2028 г. да закупи в САЩ втечнен природен газ, петрол и ядрено-енергийни продукти за 750 милиарда долара, както и произведени в САЩ чипове за изкуствен интелект на стойност 40 милиарда долара. Европейските компании трябва до 2028 г. да инвестират допълнително 600 милиарда долара в стратегически важни сектори на САЩ.

