Ново летище за над 3 млрд. евро започва да приема пътници от октомври

Първият полет от новото летище ще бъде изпълнен от нискотарифната авиокомпания Jetstar

Ново международно летище на стойност 5,6 милиарда австралийски долара (3,12 милиарда евро) ще бъде официално открито в Сидни през октомври, съобщи Ройтерс. Проектът се подготвя повече от десетилетие и има за цел да поеме нощните полети на най-големия австралийски град, тъй като действащото летище е обвързано със строги ограничения за работа през нощта.

Настоящото летище на Сидни се намира в близост до централния бизнес район на града и позволява излитания и кацания само между 06:00 и 23:00 часа заради регулациите за шум. Тези ограничения затрудняват изготвянето на гъвкави разписания и поставят Сидни в по-неизгодна позиция спрямо други големи австралийски градове като Мелбърн, предава БТА.

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Новото летище „Уестърн Сидни“, разположено в Баджерис Крийк на около 60 километра от центъра на града, ще работи 24 часа в денонощието. Очаква се новият транспортен хъб да улесни и организирането на маршрути към Азия и страните от Персийския залив – популярни дестинации сред европейските пътници. Въпреки това местоположението му може да се окаже по-малко удобно за част от корпоративните клиенти, които традиционно заемат голяма част от местата в бизнес класа. Австралийският министър на транспорта Катрин Кинг определи старта на полетите от „Уестърн Сидни“ като важен момент за града, отбелязвайки, че до откриването остават „само 137 дни“.

Първият полет от новото летище ще бъде изпълнен от нискотарифната авиокомпания Jetstar, част от групата Qantas, по маршрута до Голд Коуст. Компанията планира също 14 седмични полета до Мелбърн, четири до Голд Коуст и три до Бризбейн. Регионалното подразделение на Qantas ще започне да лети до Мелбърн и Бризбейн от март. Очакванията са летището да обслужва до 10 милиона пътници годишно – около една четвърт от трафика на сегашното летище в Сидни.

„Уестърн Сидни“ ще се превърне и във важен товарен център за Qantas, съобщи главният изпълнителен директор Ванеса Хъдсън. Товарните операции ще стартират още следващия месец, а международните полети ще започнат в края на октомври. Air New Zealand ще открие линия до Оукланд на 26 октомври, а Singapore Airlines ще въведе ежедневни полети от 23 ноември. Един от полетите на сингапурския превозвач ще излита малко преди полунощ, възползвайки се от липсата на вечерен час. Проектът е първото голямо летище, изградено в Австралия за повече от 50 години, и е ключова част от федерална инвестиционна програма на стойност 18 милиарда австралийски долара (10,92 милиарда евро), която включва бъдеща железопътна връзка с градското метро и мащабни подобрения на пътната инфраструктура.