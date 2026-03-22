Европейска страна създава приложение за ускоряване на граничния контрол

Цялата процедура може да се извърши до три дни преди полета

С настъпването на пиковия туристически сезон и въвеждането на новата Система за влизане и излизане (EES), Европейският съюз представи мобилно приложение, позволяващо предварителна регистрация на данни до 72 часа преди пътуване. Целта е да се намалят дългите опашки на граничния контрол, например на летището в Лисабон, чрез платформата „Travel to Europe“.

Снимка: bTV

Новото приложение дава възможност на пътуващи от трети страни да въвеждат личните си данни и информация за пътуването си предварително, преди да пристигнат на граничния контрол. Чрез него се попълва кратък въпросник относно условията за влизане, като цялата процедура може да се извърши до три дни преди полета, предава Еuronews.

EES се сблъска с проблеми и забавяния при обработката на данни. Затова приложението се явява решение за ускоряване на процедурите, като позволява част от информацията да бъде подадена предварително, намалявайки времето за проверка на място. Въпреки че използването на приложението е по избор, то не освобождава пътуващите от преминаването през граничен контрол. Основната му цел е именно да съкрати времето, необходимо за проверките, а първоначално системата ще бъде достъпна само на летище Лисабон, като постепенно ще се разшири и до други европейски летища.

Европейската комисия извърши тайна проверка на летището в Лисабон между 15 и 17 декември и установи „сериозни недостатъци“ в граничната сигурност. Предупрежденията на брюкселските експерти принудиха португалското правителство да предприеме спешни мерки, включително временно спиране на EES за три месеца, а през януари летището беше подсилено с 24 войници от Националната републиканска гвардия, за да се съкрати времето за чакане. Тези проблеми не са изключителни за Португалия – след постепенното въвеждане на EES, опашките и чакането се наблюдават и на други летища в ЕС, като понякога времето за изчакване достига до три часа през нощта.

