Европейска държава строи ново съоръжение за ядрени отпадъци

Проектът струва около 230 милиона евро

Белгия започва строителството на наземно съоръжение за съхранение на радиоактивни отпадъци, съобщи белгийската новинарска агенция Белга. Хранилището е първото по рода си в страната и в него ще се съхраняват ниско- и средноактивни ядрени отпадъци с кратък период на полуразпад, предава БТА.

Отпадъците, които ще се съхраняват в Десел, съдържат много по-ниски нива на радиация от високоактивните, тъй като произхождат главно от демонтирането на атомни електроцентрали и други ядрени съоръжения, но също и от болници, промишлени предприятия и изследователски институции.

Съоръжението ще се състои от бетонни бункери, всеки от които ще съдържа големи бетонни контейнери, в които радиоактивните отпадъци ще бъдат капсулирани. То е проектирано да съхранява всички съществуващи и бъдещи ниско- и средноактивни отпадъци с кратък живот в Белгия.

Изхвърлянето на отпадъците ще се извършва в продължение на 50 години. След това съоръжението ще бъде трайно запечатано с естествени и изкуствени слоеве за защита срещу проникване на вода, като ще бъдат оформени два зелени хълма с височина около 20 метра. Обектът ще бъде запазен и наблюдаван в продължение на поне 300 години.

„Ядрената технология ще остане съществена част от нашата енергийна стратегия. Тя е безопасна, надеждна, нисковъглеродна и достъпна. Освен това ни помага да се придвижим към енергийна независимост, което е от решаващо значение в тези геополитически несигурни времена“, заяви министър-председателят Барт де Вевер. Проектът се координира от Националната агенция за радиоактивни отпадъци и струва около 230 милиона евро. Първите съоръжения трябва да бъдат готови до 2030 г.

Белгия все още проучва начините за обезвреждане на високорадиоактивните отпадъци, които понастоящем се съхраняват в ядрени обекти. „Принципът на съхранение дълбоко под земята е одобрен и в момента проучваме възможностите за неговото прилагане“, заяви говорител на агенцията.

