Свят Авиокомпания ще намали полетите си с 25%

Авиокомпания ще намали полетите си с 25%

bTV Бизнес екип

Те имат значителни съмнения относно способността на компанията да продължи да функционира през следващите 12 месеца

Spirit Airlines се готви да съкрати полетите си с 25%, докато се бори със второ производство по несъстоятелност. В служебно писмо до персонала, разпратено в сряда, главният изпълнителен директор Дейв Дейвис съобщава, че от ноември компанията ще преосмисли и укрепи своята полетна мрежа, предава Business Insider.

Снимка: iStock

„С началото на планирането ще видите намаление на капацитета с около 25% на годишна база, тъй като оптимизираме мрежата си и се фокусираме върху най-силните си пазари“, заявява Дейвис в мемото, видяно от Business Insider. Все още не е ясни, кои маршрути ще бъдат съкратени. Spirit е нискотарифна авиокомпания, базирана във Флорида нискотарифна авиокомпания и оперира полети основно в САЩ, Карибския басейн и Латинска Америка.

Засега Дейвис не предоставя подробности за съкращения на персонал, но посочва, че преструктурирането неизбежно ще засегне размера на работната сила. Той добавя, че вземе трудни решения и ще държи служителите информирани за всякакви решения. Писмото на Дейвис до персонала идва след като авиокомпанията подаде заявление за защита от кредитори.  В съобщението си за несъстоятелност през ноември Spirit заяви, че ще извърши финансово преструктуриране, за да се позиционира за „дългосрочен успех“. Компанията излезе от несъстоятелност през март, след като съкрати дълга си с близо 800 млн. долара.

Кое е първото летище в България?

Въпреки това, в тримесечен отчет, подаден през август, авиокомпанията посочва, че има значителни съмнения относно способността си да продължи да функционира през следващите 12 месеца. Spirit отчете приходи от 1,02 млрд. долара за последното тримесечие, приключило през юни, което е с 20% по-малко спрямо същия период на предходната година.

По-късно през август компанията подаде втора молба за несъстоятелност, като в прессъобщение заяви, че изпълнява цялостно преструктуриране на авиокомпанията, за да позиционира бизнеса за дългосрочен успех. Документа загатва за съкращаване на маршрутите, като посочва, че ще преразгледа мрежата си и ще намали присъствието си на някои пазари.

