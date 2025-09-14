Кое е първото летище в България?

Първото летище е на 15 км. от центъра на София

Първото летище на София е „Божурище“. Именно оттук през 1927 г. започват първите редовни въздушни пътнически превози по линията София – Русе – Варна. Оператор е българското народно въздухоплавателно акционерно дружество „Бунавад“, създадено през 1926 г. с договор между Царство България и германския авиоконцерн Junkers & Co.

Същата година френската авиокомпания CIDNA (която след 1933 г. става част от Air France) открива линията Белград – София – Цариград. По-късно, до закриването на летището за пътнически полети през 1947 г., „Божурище“ приема самолети и на Deutsche Lufthansa, KLM, LOT и други европейски превозвачи. Така малкото летище се превръща в ключова въздушна врата на България към Европа, пишат от Български архитектурен модернизъм.

Архитектурното наследство

Снимка: Wikipedia

През 1930 г. в „Божурище“ е открито пътническо приемно здание. Неговият архитект остава неустановен, но сградата впечатлява с детайли в духа на модернизма – обилно остъклен полуцилиндричен обем и козирка с полукръгъл завършек. Макар и малка по размер, тя символизира модерния дух на времето и навлизането на авиацията като ново средство за транспорт.

Днес постройката е обявена за паметник на културата, отразяващ почти цялата история на българското въздухоплаване през първата половина на XX век. Неслучайно стилизираният образ на летището е включен в герба на град Божурище.

Символ на българската авиация

Снимка: Wikipedia

Летище „Божурище“ е първостепенното българско летище още от зората на авиацията у нас до епохата на реактивните самолети. То е не просто транспортен възел, а свидетелство за дързостта и амбицията на България да бъде част от новите технологии на своето време. Според специалисти, това е най-старото национално летище в ЕС, което е запазено до днес.

От разцвет към разруха

Снимка: Wikipedia

Въпреки своята значимост, летището не успява да оцелее в новия век. През 2005 г. министърът на отбраната Николай Свинаров ликвидира летището и подготвя терена за предаване на чуждестранна компания – „Индустриален парк София“, мажоритарна собственост на италианската инвестиционна банка Finanziaria Internazionale. Сделката е довършена от неговия наследник на поста Веселин Близнаков.

Историята на летище „Божурище“ е историята на българската авиация – от първите редовни пътнически линии до участието ни в европейската въздушна мрежа. Днес мястото е загубило своето първоначално предназначение, но остава жив спомен и културно наследство, което свидетелства за стремежа на България да лети напред.

