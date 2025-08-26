След две години и половина в укритие, яхтата на Абрамович отново плава. Къде?

Яхтата е оценена между 400 млн. и 1,2 млрд. долара

Яхтата Eclipse, собственост на руския бизнесмен Роман Абрамович, напусна турския град Мармарис, където беше акостирала почти две години и половина, след като се насочи към корабостроителница близо до Истанбул за поддръжка, съобщиха турските медии.

Новината за движението на яхтата беше публикувана от портала Turkiye Today , а текущата ѝ позиция може да бъде проследена в портала Marine Traffic .

Абрамович премести 164-метровата мегаяхта в Турция, след като Великобритания, ЕС, Канада, Австралия и Швейцария го санкционираха заради войната в Украйна.

През 2016 г. Forbes съобщи, че Eclipse, която тогава се смяташе за най-голямата и най-скъпа частна яхта в света, е оценена между 400 милиона и 1,2 милиарда долара. Тя може да побере 92 души екипаж и персонал, а също така разполага с 24 каюти за гости.

Кой е Роман Абрамович?

Абрамович е един от най-богатите руснаци. Състоянието му и това на семейството му се оценява от Forbes на 9,2 милиарда долара.

Той има дялове в стоманодобивния гигант Evraz и производителя на никел Norilsk Nickel, наред с други. През 2005 г. той продаде 73% дял в руската петролна компания Sibneft на държавния газов гигант Gazprom за 13 милиарда долара.

Той е бил влиятелен и във Великобритания преди войната, където е притежавал футболен клуб „Челси“, който е бил принуден да продаде през 2022 г. за около 5 милиарда долара. По това време той е обявил, че парите ще бъдат използвани за хуманитарни цели в помощ на жертвите на войната, но средствата са били замразени поради спор с британското правителство относно начина, по който ще бъдат разпределени. Великобритания сега обмисля съдебни действия за възстановяване на парите от Абрамович.

