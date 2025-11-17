Необичайни професии с изненадващо високи заплати

Колко пари печели човек, който извлича змийска отрова?

Порталът Cekin представи списък с необичайни, но добре платени професии — от професионални оплаквачки и дегустатори на храна за домашни любимци до хора, които прегръщат и експерти по киберсигурност.

В някои култури, включително китайската, професионалните оплаквачи са традиционна част от погребалните церемонии. Те се наемат, за да изразят емоциите, които близките не могат или не желаят да покажат. Средната им годишна заплата е около 24 212 евро, като допълнителни бонуси се изплащат за „убедителен плач“.

Извличане на змийска отрова е сред най-рисковите, но и добре заплатени дейности. Отровата се използва за антидоти и медицински изследвания, а възнаграждението варира между 1 729 и 4 323 евро, според вида змия и добитото количество.

В списъка попада и професията „човек, които прегръща“, при която прегръдките се предлагат като форма на терапия. Почасовото заплащане е между 34,50 и 70 евро, а по-опитните специалисти могат да печелят повече от практикуващи психотерапевти.

Дегустаторите на храна за домашни любимци оценяват вкус, текстура и хранителни качества. Годишните им възнаграждения се движат между 25 926 и 51 852 евро, според опита и работодателя.

В областта на киберсигурността добре платена остава професията на т. нар. „бели хакери“, които симулират атаки срещу банкови и корпоративни системи, за да откриват слабости. Заплатите им надхвърлят 86 424 евро, а най-високите достигат 111 486 евро годишно.

Порталът посочва и още една необичайна дейност. Изследователски центрове, производители на матраци и хотели наемат хора, които тестват различни условия за сън. Годишните доходи са между 12 962 и 34 566 евро, в зависимост от типа тестове и работодателя.

