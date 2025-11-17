Португалия предупреждава Ryanair, че не може да отказва хартиени бордни карти

Онлайн насоките на превозвача уточняват, че отпечатаните на хартия бордни карти няма да бъдат приемани

От сряда, 12 ноември, пътниците на Ryanair са длъжни да притежават бордна карта в дигитален формат чрез приложението myRyanair. През септември нискотарифният превозвач обяви, че от тази дата ще приема единствено електронни бордни карти, предава Еuronews.

Снимка: iStock

Авиокомпанията вече изисква от всички пътници да се регистрират онлайн и да генерират бордната си карта чрез приложението на Ryanair. Онлайн насоките на превозвача уточняват, че отпечатаните на хартия бордни карти няма да бъдат приемани, освен при специални обстоятелства, като например когато пътникът не притежава смартфон. Въведените мерки предизвикаха опасения относно възрастните пътници, които може да нямат опит с използването на смартфон. Пътуващите също се питат какво да правят, ако телефонът им се изтощи, бъде изгубен, откраднат или няма достъп до интернет.

Националната агенция за гражданска авиация на Португалия (ANAC) публикува насоки относно новите правила, за да изясни правата на пътниците. След анализ на информацията от сайта на Ryanair и допълнителни разяснения, ANAC посочва, че авиокомпанията изглежда възнамерява да гарантира всички права на пътниците, включително тези с увреждания, намалена подвижност или липса на смартфон или таблет.

ANAC уточнява, че Ryanair няма да начислява такса за преиздаване на бордна карта на пътници, които вече са се регистрирали онлайн. Въпреки това, агенцията напомня на превозвача да не пречи на пътници с потвърдена резервация в Португалия да се качат на борда, ако нямат дигитална бордна карта, както и да не налага задължителни такси за използване на хартиени бордни карти.

Авиокомпанията потвърди, че пътниците могат да получат безплатна хартиена бордна карта на гишетата на летището, при условие че вече са се регистрирали онлайн. ANAC допълва, че това предоставя допълнителна сигурност за пътниците и ще продължи да следи ситуацията, като гарантира спазването на правата и безопасността на пътниците във въздушния транспорт.

