Най-голямата икономическа грешка на Тръмп досега

Американската мечта за евтините стоки

Сърцевината на съвременната американска мечта от десетилетия е достъпността – идеята, че всеки може да живее добре благодарение на сравнително евтини стоки и стабилни доходи. Но във втората администрация на Доналд Тръмп тази предпоставка е под натиск, пише The Business Insider.

В първите месеци от новия мандат икономическият екип на президента изпраща ясно послание: „свиквайте“. Тарифите, обещаният обрат към местно производство и ограничаването на имиграцията ще донесат краткосрочна болка, но според управляващите жертвата си заслужава. Финансовият министър Скот Бесент дори заяви, че достъпът до евтини стоки „не е същността на американската мечта“, а президентът намекна, че децата може да се наложи да се задоволят „с по-малко моливи“.

Това послание обаче попада на изключително неблагоприятна почва.

Нарастващо раздразнение сред потребителите

Американците са уморени от жертви. Цените продължават да растат, а „достъпност“ се превръща в ключовата дума на 2025 г. Потребителите усещат, че нещо не работи – официалните обещания се разминават с ежедневните разходи.

Както отбелязва Майк Концал от Economic Policy Institute, администрацията е очаквала тарифите да върнат производството, масовите депортации да разчистят работни места за американци, а съкращенията в държавния сектор да освободят кадри за бизнеса. Засега тези прогнози не се материализират. „Дори хора, които не се интересуват от политика, усещат, че нещо се проваля“, казва той.

Инфлацията може да е по-ниска, но ценовият шок остава

Снимка: Reuters

От 2020 г. потребителските цени са се повишили с около 25%. След кратко забавяне през 2024–2025 г. инфлацията отново се ускорява и се очаква годината да приключи с около 3% ръст.

Дори когато някои продукти поевтиняват — например бензинът и яйцата — други продължават да поскъпват. Мебели, електроника и уреди, които миналата година поевтиняваха, сега се оскъпяват. Цените на услугите, транспорта и развлеченията също растат.

Най-стряскащи са разходите за фундаменталните нужди:

жилище — медианната цена е над 400 000 долара;

грижи за деца — хиляди долари годишно;

здравеопазване — очаква се рязък ръст догодина.

„Проблемът е в натрупването“, обяснява икономистката Клаудия Сам. „Дори ако темповете на инфлация се успокоят, хората помнят старите цени — и това ги дразни.“

Несигурен пазар на труда

Макар средните заплати да изпреварват инфлацията, усещането за сигурност намалява. Все повече американци смятат, че доходите им отслабват, а възможностите за смяна на работа — двигател на растежа на заплатите през последните години — са ограничени.

„Хората, които прескачаха от работа на работа за повече пари, вече не могат да го правят“, казва икономистът Майкъл Мадовиц. Това влияе както на работещите, така и на икономическата динамика.

Кого обвиняват избирателите?

Снимка: Ройтерс

Когато цените растат, американците търсят виновник — и този път това е президентът.

Според проучвания:

59% смятат Тръмп за отговорен за темпа на инфлацията;

само 38% одобряват работата му по икономическите въпроси.

Това е труден удар за президент, който влезе във властта с обещанието „да направи Америка отново достъпна“.

Тръмп се опитва да смени фокуса — говори за намаляващи цени, предлага еднократни чекове от 2000 долара и дори 50-годишни ипотечни кредити. Но икономистите са скептични: тарифните приходи няма да стигнат за чекове, а дългите ипотеки рискуват да вдигнат цените на жилищата още повече.

