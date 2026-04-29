Как ще се изчисляват компенсациите за електроенергията?

Промяната засяга небитовите потребители на електроенергия

Компенсациите за електроенергията за бизнеса вече ще се изчисляват на месечна, вместо на шестмесечна основа. Това решение е взето от правителствения кризисен щаб във връзка с високите цени на енергоносителите, предава БНТ.

Промяната засяга небитовите потребители на електроенергия, като прагът от 122,71 евро (или досегашните 240 лева) вече ще се прилага при месечно, а не при шестмесечно изчисление. Според служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков, тази мярка ще даде възможност на компаниите по-ефективно да планират разходите си.

Освен това се очаква бизнесът да не се презастрахова чрез повишаване на цените на предлаганите стоки и услуги, което от своя страна ще помогне крайните потребители да получават по-ниски и по-предвидими цени. В същия проект за изменение на постановление на Министерския съвет са предвидени и отваряне на данните на Фонда за сигурност на електроенергийната система.

С изключение на информацията, представляваща чувствителна търговска тайна, всички данни ще бъдат публични, включително и информацията за бенефициентите на системата за компенсиране на разходите за високите цени на електроенергията, уточни още енергийният министър.