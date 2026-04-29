БГ Бизнес Как ще се изчисляват компенсациите за електроенергията?

Как ще се изчисляват компенсациите за електроенергията?

bTV Бизнес екип

Промяната засяга небитовите потребители на електроенергия

Компенсациите за електроенергията за бизнеса вече ще се изчисляват на месечна, вместо на шестмесечна основа. Това решение е взето от правителствения кризисен щаб във връзка с високите цени на енергоносителите, предава БНТ. 

Промяната засяга небитовите потребители на електроенергия, като прагът от 122,71 евро (или досегашните 240 лева) вече ще се прилага при месечно, а не при шестмесечно изчисление. Според служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков, тази мярка ще даде възможност на компаниите по-ефективно да планират разходите си.

Освен това се очаква бизнесът да не се презастрахова чрез повишаване на цените на предлаганите стоки и услуги, което от своя страна ще помогне крайните потребители да получават по-ниски и по-предвидими цени.  В същия проект за изменение на постановление на Министерския съвет са предвидени и отваряне на данните на Фонда за сигурност на електроенергийната система. 

5 страни от ЕС ще спестят 58% от сметките за ток

С изключение на информацията, представляваща чувствителна търговска тайна, всички данни ще бъдат публични, включително и информацията за бенефициентите на системата за компенсиране на разходите за високите цени на електроенергията, уточни още енергийният министър.  

