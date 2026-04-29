България е сред страните, отделили най-голям дял от БВП за мерки в отговор на скока в цените на енергията

bTV Бизнес екип

Страната ни представи мерки на обща стойност 225 милиона евро

Испания, България и Гърция са страните в ЕС, където стойността на мерките за подпомагане на бизнеса и домакинствата срещу скока в цените на енергията, последвал избухването на войната в Иран, се равняват на най-голям дял от брутния вътрешен продукт (БВП). Това посочва брюкселският институт "Брюгел" в най-новия си анализ за европейските мерки в отговор на рязкото поскъпване на енергията след  американско-израелската атака срещу Иран в края на февруари.

За да смекчат икономическите последици от шоковото увеличение на цените на енергията за домакинствата и бизнеса, страните от Европейския съюз въведоха фискални мерки на обща стойност почти 10 млрд. евро, припомня институтът. 

Испания и Германия са заявили, че ще отделят най-много средства в помощ на домакинствата и бизнеса в абсолютно изражение. Помощта, която Мадрид планира във връзка с последиците от конфликта в Близкия изток, съставлява близо половината от средствата, отделени за подобни мерки в ЕС. Испания е поела ангажименти за 5 милиарда евро, а Германия - за 1,620 милиарда евро, според заключенията от анализа за "Брюгел".

В относително изражение обаче - като дял от брутния вътрешен продукт (БВП) - Испания, България, Гърция и Ирландия са страните в ЕС, обявили, че ще заделят най-много средства.

Испанското правителство прие пакет от мерки през март, включващи намаляване на ДДС върху газа и горивата от 21 на сто на 10 на сто

За да ограничи въздействието върху бюджетите на испанските домакинства от скъпите цени на енергията, испанският парламент спешно прие пакет от мерки в помощ през март, включващи намаляване на ДДС върху газа, електроенергията и горивата от 21 на сто на 10 на сто, както и директна помощ за транспортния бранш. 

За мерките ще са необходими 5 милиарда евро или 0,296 процента от БВП на Испания през миналата година. Както като дял от икономическата продукция, така и като абсолютна стойност предприетите от Мадрид мерки ще са най-мащабните в ЕС.

България представи мерки на обща стойност 225 милиона евро, от които 100 млн. евро за пакет от мерки в подкрепа на транспорта и 125 млн. евро в помощ на енергоемки производства. Сумата представлява 0,194 процента от българския БВП през 2025 г. Представените в България мерки за справяне с високите цени на енергията като процент от БВП са вторите най-мащабни в ЕС, посочва институтът "Брюгел".

Гърция е на трето място сред изброените от ЕС страни, предприели мерки в отговор на последствията от конфликта в Близкия изток, като е отделила за тях 0,121 процента от БВП (300 млн. евро), предаде БТА. 

"Брюгел" включва в анализа си страните от ЕС, представили мерки за справяне с последствията от скока в цените на енергоносителите, за които са посочени отделени бюджетни средства - Белгия, България, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Нидерландия, Полша и Швеция.

