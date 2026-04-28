×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1712 BGN
Петрол
109.42 $/барел
Bitcoin
$77,063.0
Последвайте ни
1 USD
1.1712 BGN
Петрол
109.42 $/барел
Bitcoin
$77,063.0
Недвижими имоти Жилищната криза в Испания: 2/3 се отказват от покупка на дом

Жилищната криза в Испания: 2/3 се отказват от покупка на дом

bTV Бизнес екип

Средната цена на квадратен метър жилищна площ в Мадрид достига около 5000 евро

Двама от всеки трима души, търсили нов дом в Испания, са били принудени да се откажат заради високите цени на жилищата. Това показват данни от специален анализ на Националния статистически институт, предава БНР. 

Снимка: iStock

Повече от 2 милиона души, или над 67% от всички, които са се опитали да купят или наемат имот, са се сблъскали с високи цени. Те се превръщат в основна пречка за достъпа до жилище във всички региони на страната и за хора от всички възрастови групи.

Според анализа близо 3,2 милиона души, или около 7,6% от населението на Испания над 16 години, са търсили активно нов дом през 2025 г., но без успех. Две трети от анкетираните посочват, че основната причина да се откажат са именно прекомерно високите цени на имотите.

Данни от двата най-големи онлайн портала за недвижими имоти показват, че в началото на годината средната цена на квадратен метър жилищна площ в Мадрид достига около 5000 евро. В Барселона тя е приблизително 4500 евро, а във Валенсия – около 2500 евро.

В другия край на ценовия диапазон са имотите в регионите Кастилия-Ла Манча и Арагон, където средната цена на квадратен метър е около 850 евро. По-ниското качество на транспорта, образованието и здравеопазването в тези области е сред основните причини младите хора да се насочват към по-големите и по-добре развити градове в страната.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

