Италия ще разшири едно от най-малките си летища - ето къде

Регионалното летище във Флоренция обяви планове за разширяване на дейността си с фокус върху икономическото развитие, включително привличането на още една авиокомпания, на фона на продължаващия растеж на района. Тези разширения са част от десетгодишния стратегически план на летището, насочен към съживяване на дейността и стимулиране на икономическия растеж в региона Пий Ди. Част от намеренията включват и възстановяване на директната железопътна линия, която е била закрита през 70-те години на миналия век, предава WMBF News.

Предвижда се железопътната връзка да свързва летището с Порт Дилън и пристанището Чарлстън, което ще позволи товарните превози да преминават през Флоренция. „Всеки, който иска да транспортира товари до нашето летище, ще има директен железопътен достъп, така че самолетът на практика ще се свързва с влака“, заяви изпълнителният директор Брад Бийдълс, подчертавайки, че малко летища разполагат с подобно предимство.

Вече се водят разговори с изпълнители за рехабилитацията на линията, като летището кандидатства за безвъзмездни средства и търси подкрепа от законодатели за финансиране на проекта. Паралелно с това Бийдълс работи за привличането на нова авиокомпания, след като след напускането на Делта през 2011 г. пътникопотокът е намалял от 166 000 на 44 000, като в момента се водят разговори със SkyWest, American и Delta.

Въпреки предизвикателствата, свързани с покачващите се цени на петрола, усилията за разширяване продължават. Бийдълс отбелязва, че летището трябва да се възползва от развитието на окръг Флорънс и нарастващото население на Южна Каролина, като насърчава повече хора да използват местното летище вместо Миртъл Бийч, Шарлът или Колумбия, за да се привлекат повече авиокомпании и инвестиции.