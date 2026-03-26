Eвропарламентът одобри търговското споразумение със САЩ след няколко отлагания

Пактът ще премахне тарифите върху американските промишлени стоки

Европейските законодатели най-накрая одобриха търговско споразумение със САЩ, премахвайки ключова пречка за дълго отлаганото споразумение, въпреки продължаващата несигурност относно тарифите на Вашингтон, предаде Блумбърг.



Европейският парламент гласува в четвъртък в подкрепа на споразумението. Пактът ще премахне тарифите върху американските промишлени стоки, като същевременно ще определи тарифен таван от 15% за повечето продукти от ЕС, внасяни в САЩ.



Този ход сигнализира за потенциално облекчение на нарастващия дразнител в трансатлантическите отношения, след като САЩ засилиха натиска си върху ЕС най-накрая да приложи споразумението, което първоначално беше сключено миналото лято, отбелязва Блумбърг. Европейските законодатели обаче многократно отлагаха ратифицирането, след като президентът Доналд Тръмп заплаши да анексира Гренландия, а Върховният съд на САЩ отмени глобалните тарифи на Вашингтон.

Гласуването е "много важен етап в усилията ни да осигурим стабилност и предвидимост на европейския бизнес, работници и граждани в търговските ни отношения със Съединените щати", посочи еврокомисарят по икономика Валдис Домбровскис пред ЕП, цитиран от БНР.



Преди да одобрят споразумението, европейските законодатели добавиха изменения, за да се справят с някои от съмненията. Една от клаузите би гарантирала, че споразумението няма да бъде приложено, докато САЩ не изпълнят ангажиментите си. Друга би означавала, че пактът изтича през март 2028 г., освен ако двете страни не се споразумеят да го удължат.



Законодателите сега ще преговарят с държавите членки на ЕС относно тези редакции, за да се споразумеят за окончателен текст, отбелязва агенцията.



След гласуването в четвъртък, посланикът на САЩ в ЕС Андрю Пъздър приветства хода, заявявайки, че той предлага "стабилност и предвидимост" за бизнеса. Той насърчи ЕС бързо да "финализира този важен етап в търговските отношения между САЩ и ЕС".



ЕС обаче също чака САЩ, като иска да види как те могат да заменят 15-процентната ставка, договорена при първоначалното споразумение от миналото лято между Тръмп и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.



САЩ наскоро започнаха нови разследвания срещу основни търговски партньори, включително ЕС и Китай, с цел да заменят така наречените "реципрочни тарифи", които Върховният съд отмени. Разследванията, които обикновено отнемат месеци, биха могли да доведат до нови мита срещу ЕС, въпреки че Вашингтон заяви пред Брюксел, че ще се придържа към своята част от сделката.

Европейците също така искат САЩ да изяснят как възнамеряват да намалят митото от 50% за стотици продукти, съдържащи стомана и алуминий, което се превърна в основен източник на разочарование.



"Въпреки тези основателни опасения, една истина остава валидна - нашите икономически интереси изискват да продължим напред. Нашият авторитет зависи от това да спазим думата си", каза Домбровскис.



Ако търговското напрежение се разпали отново, Германия вече проучва начини, по които би могла да приложи ответен натиск, за да причини "политическа болка на Тръмп", съобщи по-рано днес Блумбърг. Сред обсъжданите варианти са мерки, насочени към американски технологични фирми, свързани с Белия дом, или преследване на бума на изкуствения интелект, който подхранва американския фондов пазар.



Търговският пакт между ЕС и САЩ е изправен пред труден път от създаването си миналия юли насам. Много страни от ЕС и десни еврдепутати твърдят, че асиметричните условия в споразумението си заслужават, за да се избегне търговска война и да се запазят ангажиментите на САЩ за сигурността в Европа и особено по отношение на Украйна. Но левите законодатели от ЕС последователно критикуват този подход, призовавайки блокът да предоговори условията си, отбелязва Блумбърг.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN