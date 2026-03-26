Бум на златото в Турция: Кюлчетата и монетите станаха дефицитна стока

Турците традиционно смятат златото за най-сигурната инвестиция при нестабилност

Внезапният спад на цените на златото след началото на конфликта в Близкия изток предизвика истинска истерия при покупките на кюлчета и златни изделия в Турция през последните дни. Бижута, кюлчета, монети – всичко, свързано със злато, се разпродава бързо, предава БТА.

В Истанбул хиляди граждани се насочиха към Куюмджукент – известен като Градът на бижутерите – за да се възползват от по-ниските цени. Този огромен бижутериен комплекс събира над 2500 фирми и обединява под един покрив всички дейности в бранша – от производството до търговията на дребно.

Снимка: iStock

Поради засиления интерес златните изделия, особено 1-грамовите кюлчета от 24 карата и 1,75-грамовите монети от 22 карата, бързо изчезнаха от магазините, съобщава информационната агенция IHA. На историческия базар Капалъчаршъ се извиха дълги опашки пред златарските магазини, а щандовете на много бижутерии останаха празни.

От началото на март, след ударите на Израел и САЩ срещу Иран, продажбите на злато и златни изделия в Турция са се увеличили седем пъти. Онлайн покупките от 23 март насам са нараснали 12,5 пъти, като най-голямото търсене е концентрирано върху гривни от 22 карата, посочва сайтът Т24. Колебанията в цените, особено при спадове, водят до бърз ръст на дигиталните продажби на злато.

Според служители на турския монетен двор, цитирани от „Хюриет дейли нюз“, недостигът не е нещо необичайно – рязките промени в цените често предизвикват вълни от търсене, които бързо изчерпват наличностите. Част от недостига се дължи и на нежеланието на бижутерите да продават стоки, закупени по-рано на по-високи цени, на по-ниски стойности.

Турците традиционно смятат златото за най-сигурната инвестиция при нестабилност. 24-каратовите кюлчета и 1-грамовите кюлчета, сертифицирани по международни стандарти, се считат за най-надеждни, тъй като нямат разходи за обработка и разликата между изкупната и продажната цена е минимална. Поради геополитическата ситуация цената на златото през март спадна под 6000 турски лири (117 евро) за грам, но към днешна дата се възстанови и надхвърля 6500 турски лири, съобщава „Реферанстюрк“.

