Ето защо китайските автомобили са по-евтини от европейските и японските

Китайските производители имат огромно предимство пред много от конкурентите си – те произвеждат електрически (и други) автомобили на много ниска цена. В резултат на това цените, дори с вносни мита, могат да бъдат по-ниски или равни на цените на други електрически автомобили от различни страни или дори равни на цените на автомобили с двигатели с вътрешно горене, пише N1.

Предвид бързото глобално разрастване на BYD, например, и една от марките, която вече е оставила своя отпечатък в Европа, японците искат да разберат тайната зад ниските производствени разходи за електрическите превозни средства на марката. Японското бюро за икономика и търговия проведе семинар, на който присъстваха 70 производители на части, за да проучи тенденциите в електрическите превозни средства.

BYD впечатли японците

Звездата на семинара е BYD Atto 3. Това е първият BYD, пуснат на пазара в Япония през януари 2023 г., а цената му е 26 800 евро. В допълнение към него в проучването участват NIO ET5 и Tesla Model 3. След като са разглобени, BYD-овете впечатляват японците . Те откриватт, че причината за ниските цени е фактът, че сами произвеждат почти всички компоненти на автомобила, но батериите са привлекли най-голямо внимание .

BYD е вторият по големина производител на батерии за електрически автомобили в света, с 16,4% дял от световния пазар.

„Вълшебни“ батерии

Японските експерти посочват, че това е ключово за ниската цена на автомобила, тъй като само батерията представлява около една трета от общата стойност на превозното средство . BYD произвежда и 8-в-1 ос, която се състои от предна ос с мотор, преобразувател, трансмисия и други задвижващи и енергийни системи, като важна част от стратегията си за намаляване на разходите. А малкият брой части, използвани във всяко превозно средство, изненада японците.

Що се отнася до BYD Dolphin, от всички негови части и компоненти, само стъклото (също от китайската Fuyao) и гумите (които могат да бъдат доставени от различни доставчици) не са произведени от BYD. Всичко останало се произвежда вътрешно.

За европейските и японските производители, като Volkswagen, Toyota, Renault, BMW, външните доставчици съставляват голяма част от структурата на отделните модели превозни средства и това увеличава разходите, тъй като частите включват и маржовете на тези производители, заключава HAK Review.

