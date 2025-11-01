Ето кой е най-добрият коледен базар за 2025 г.

Градът привлича над два милиона посетители всяка година

Въпреки че лятото току-що приключи, празничният сезон вече се усеща във въздуха. Сутрините стават по-студени, дните – по-къси, а витрините по улиците вече светят с коледна украса.

Ако тази зима искате да усетите истинската магия на празниците – блестящи лампички, аромат на греяно вино и празнични мелодии по улиците – сега е моментът да планирате своето пътуване.

Според класация на Time Out, за най-добър коледен базар в Европа през 2025 г. е избран Нюрнберг. Градът в германската провинция Бавария се превръща в истинско зимно царство и привлича над два милиона посетители всяка година.

Централният площад Hauptmarkt блести от хиляди светлини, а ароматът на нюрнбергски наденички и греяно вино се носи във въздуха. „Коледните ангели“ – момичета в златни костюми – посрещат посетителите с усмивка и се снимат с тях. Вечерите в този град са магични: чаша топло вино, сладки с канела и спокойни разговори под празничните светлини, отбелязва Biznis Kurir.

Не по-малко впечатляващи са коледните базари в Манчестър, където градът изненадва с тематични щандове, концерти и светлинни инсталации, както и в Париж, където зимата придава особено очарователен блясък на булевардите и базарите край Айфеловата кула.

Сред други европейски дестинации, които заслужават вниманието на любителите на празничната магия, са Виена с великолепната сцена пред двореца Шонбрун, Прага с нейния средновековен чар, приказните щандове в Страсбург и романтичният Талин със заснежените си улици и дървени къщички.

