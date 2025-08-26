1 USD
Свят Ето какви рискове съпътстват сделката на Intel със САЩ

Ето какви рискове съпътстват сделката на Intel със САЩ

Свят

bTV Бизнес екип

Правителството на САЩ ще инвестира 8,9 млрд. долара в обикновени акции

Intel обяви, че правителството на САЩ ще инвестира 8,9 млрд. долара в обикновени акции и ще придобие 9,9% от капитала на компанията. В петъчния си анонс корпорацията подчерта, че сделката „отразява доверието на администрацията в Intel да реализира ключови национални приоритети и да разшири вътрешната полупроводникова индустрия“. В понеделник обаче Intel внесе в Комисията по ценни книжа и борси (SEC) разширен раздел „фактори на риска“, за да очертае потенциалните негативи, съобщава Business Insider. 

Какво означава за притежателите на акции?

Снимка: Reuters

Според файла до SEC емитирането на акции за правителството на отстъпка води до разреждане на дяловете на съществуващите акционери. „Участието на правителството на САЩ може да намали правата на глас и влиянието на текущите акционери“, се казва в документа. При последващи покупки от страна на държавата разреждането може да се увеличи.

Ще се превърне ли държавата в най-големия акционер?

Intel предупреждава, че правителството има потенциала да стане най-големият собственик на акции. „Интересите на правителството на САЩ може да не съвпадат с тези на другите акционери“, отбелязва компанията, добавяйки, че това би могло да възпрепятства сделки, от които останалите инвеститори биха спечелили.

SoftBank влага 2 млрд. долара в Intel

Ще пострада ли международният бизнес на Intel?

Около 76% от приходите на Intel за фискалната 2024 г. идват извън Съединените щати. Компанията посочва, че статутът на правителството като значителен акционер може да предизвика допълнителни регулации или ограничения на чуждите пазари, което да се отрази неблагоприятно на продажбите.

Инвестицията преобразува част от правителствените субсидии в капиталово участие и това, по думите на Intel, би могло да затрудни получаването на нови грантове. „Други агенции могат да откажат финансиране или да настояват субсидиите им също да бъдат конвертирани в капитал“, се казва в документа, което крие риск от по-високи разходи за капитал и оперативни разходи.

Тръмп иска оставката на директора на технологичната компания Intel

Колко неизвестни все още тегнат над сделката?

Снимка: Reuters

Компанията признава, че срокът за приключване на транзакцията остава неясен. „Няма гаранция, че средствата ще бъдат получени в очакваните размери или в предвидените срокове“, пише Intel, посочвайки възможни промени в законодателството или политическото ръководство като фактори, които могат да забавят или променят условията. Финансовите, данъчните и счетоводните ефекти също все още се анализират.

Възможни ли са съдебни дела и обществен натиск?

„Поради липсата на прецеденти в САЩ е трудно да се предвидят всички потенциални последици“, отбелязва компанията. Intel не изключва негативни реакции от инвеститори, служители, клиенти, доставчици и дори от чуждестранни правителства. В документа се допълва, че сделката може да доведе до съдебни искове и засилен обществен или политически контрол.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

