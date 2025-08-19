1 USD
Финанси SoftBank влага 2 млрд. долара в Intel

SoftBank влага 2 млрд. долара в Intel

Финанси

bTV Бизнес екип

Японският гигант поема около 2% дял, докато акциите на Intel скачат

Японската технологична група SoftBank Group обяви в понеделник, че ще инвестира 2 млрд. долара (1,7 млрд. евро) в акции на Intel, задълбочавайки ангажимента си към полупроводниковата индустрия и високите технологии в САЩ.

Първо, пазарът реагира мигновено: във вторник цената на акциите на SoftBank в Токио се сви с 4%, а тези на Intel скочиха с 5,4% в предпазарната търговия. В същото време се появиха непотвърдени информации, че президентът Доналд Тръмп обмисля вариант правителството на САЩ също да купи дял в чипмейкъра, пише Euronews. 

SoftBank ще плати по 23 долара (19,70 евро) за обикновена акция – общо около 2% от капитала на Intel. За сравнение, книжата на Intel затвориха в понеделник на 23,66 долара (20,26 евро).

Заден план

Снимка: Reuters

SoftBank от години залага на компании с дългосрочен потенциал и усилва инвестициите си в САЩ, откакто Тръмп отново влезе в Белия дом.

През февруари Сон, Тръмп, Сам Олтман (OpenAI) и Лари Елисън (Oracle) заедно обявиха проект Stargate – до 500 млрд. долара (428 млрд. евро) за развитие на изкуствен интелект.

Тръмп иска оставката на директора на технологичната компания Intel

Състоянието на Intel

Intel, компанията, дала старт на Силициевата долина, изостава от Nvidia и Advanced Micro Devices. Новият изпълнителен директор Лип-Бу Тан орязва разходи и съкращава хиляди служители. Планът е годината да приключи с 75 000 „основни“ служители (без дъщерните дружества) – спад от 99 500 в края на 2024 г. По-рано беше обявена 15% редукция на персонала.

По-рано този месец, Тръмп призова за „незабавна“ оставка на новия директор на американската компания за полупроводници и процесори Intel, ден след като републикански сенатор изрази опасения за възможни връзки с китайски компании, което според него представлява опасност за националната сигурност. Лип-Бу Тан пое ръководството на Intel в средата на март.

Последно, но не и по значение: SoftBank ясно показва, че не слага всички яйца в една кошница. С новия дял в Intel групата си осигурява позиция в сърцето на американската чип-екосистема – ход, който бихте следили отблизо, ако търсите сигнали за следващия голям скок в индустрията.

