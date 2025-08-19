SoftBank влага 2 млрд. долара в Intel

Японският гигант поема около 2% дял, докато акциите на Intel скачат

Японската технологична група SoftBank Group обяви в понеделник, че ще инвестира 2 млрд. долара (1,7 млрд. евро) в акции на Intel, задълбочавайки ангажимента си към полупроводниковата индустрия и високите технологии в САЩ.

Първо, пазарът реагира мигновено: във вторник цената на акциите на SoftBank в Токио се сви с 4%, а тези на Intel скочиха с 5,4% в предпазарната търговия. В същото време се появиха непотвърдени информации, че президентът Доналд Тръмп обмисля вариант правителството на САЩ също да купи дял в чипмейкъра, пише Euronews.

SoftBank ще плати по 23 долара (19,70 евро) за обикновена акция – общо около 2% от капитала на Intel. За сравнение, книжата на Intel затвориха в понеделник на 23,66 долара (20,26 евро).

Заден план

SoftBank от години залага на компании с дългосрочен потенциал и усилва инвестициите си в САЩ, откакто Тръмп отново влезе в Белия дом.

През февруари Сон, Тръмп, Сам Олтман (OpenAI) и Лари Елисън (Oracle) заедно обявиха проект Stargate – до 500 млрд. долара (428 млрд. евро) за развитие на изкуствен интелект.

Състоянието на Intel

Intel, компанията, дала старт на Силициевата долина, изостава от Nvidia и Advanced Micro Devices. Новият изпълнителен директор Лип-Бу Тан орязва разходи и съкращава хиляди служители. Планът е годината да приключи с 75 000 „основни“ служители (без дъщерните дружества) – спад от 99 500 в края на 2024 г. По-рано беше обявена 15% редукция на персонала.

По-рано този месец, Тръмп призова за „незабавна“ оставка на новия директор на американската компания за полупроводници и процесори Intel, ден след като републикански сенатор изрази опасения за възможни връзки с китайски компании, което според него представлява опасност за националната сигурност. Лип-Бу Тан пое ръководството на Intel в средата на март.

Последно, но не и по значение: SoftBank ясно показва, че не слага всички яйца в една кошница. С новия дял в Intel групата си осигурява позиция в сърцето на американската чип-екосистема – ход, който бихте следили отблизо, ако търсите сигнали за следващия голям скок в индустрията.

