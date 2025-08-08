1 USD
Свят Тръмп иска оставката на директора на технологичната компания Intel

Тръмп иска оставката на директора на технологичната компания Intel

Свят

bTV Бизнес екип

Акциите на Intel се сринаха

Тръмп призова за „незабавна“ оставка на новия директор на американската компания за полупроводници и процесори Intel, ден след като републикански сенатор изрази опасения за възможни връзки с китайски компании, което според него представлява опасност за националната сигурност. Лип-Бу Тан пое ръководството на Intel в средата на март.

„Генералният директор на Intel е изправен пред сериозен конфликт на интереси и трябва да подаде незабавна оставка. Няма друго решение на този проблем“, написа американският президент в социалната си мрежа Truth Social, съобщава АФП, цитирано от БГНЕС.

Снимка: Reuters

Сенаторът от Арканзас Том Котън изпрати писмо до председателя на групата Франк Йеари, в което изрази „загриженост“ относно евентуални връзки между Тан и компании, които „имат връзки с Китайската комунистическа партия и Народната освободителна армия“.

„Тан контролира десетки китайски компании и притежава дялове в китайски компании за полупроводници и високотехнологична промишленост“, обвини Котън.

„Май-малко осем от тези компании имат връзки с китайската армия“, добави той.

Американският сенатор също така подчерта, че бившата компания на шефа на Intel, Cadence Design Systems, „се е признала за виновна в незаконна продажба“ на продукти „на китайския военен университет и в прехвърляне на своята технология на китайска компания без да е получила лиценз“.

„Много дезинформация се разпространи относно предишните ми длъжности в Walden International и Cadence Design Systems. Искам да бъда абсолютно ясен: през повече от четиридесет години в сектора съм установил връзки по целия свят и винаги съм работил в съответствие с най-строгите правни и етични норми“, защити се Лип-Бу Тан в послание до служителите на Intel, публикувано от компанията.

„Ние сътрудничим на администрацията (на Доналд Тръмп), за да отговорим на повдигнатите въпроси и да се уверим, че разполага с фактите“, добави ръководителят.

Той също така увери, че „напълно споделя ангажимента на президента да насърчава националната и икономическата сигурност на Съединените щати“, като в съобщението подчерта „любовта“ си към Америка.

Роден в Малайзия, 65-годишният Лип-Бу Тан започва кариерата си в ядрената енергетика, преди да създаде свой собствен инвестиционен фонд, специализиран в цифровите технологии, особено в Азия.

Той пое ръководството на специализираната в микропроцесори и полупроводници компания през март миналата година, когато тя, някога лидер в областта, не успя да се адаптира навреме към прехода към изкуствения интелект (AI) и сега изостава значително от конкуренти като Nvidia.

Intel приключи 2024 г. с по-добри от очакваните резултати, но перспективите бяха оценени като твърде слаби от пазара.

