Тръмп иска оставката на директора на технологичната компания Intel

Акциите на Intel се сринаха

Тръмп призова за „незабавна“ оставка на новия директор на американската компания за полупроводници и процесори Intel, ден след като републикански сенатор изрази опасения за възможни връзки с китайски компании, което според него представлява опасност за националната сигурност. Лип-Бу Тан пое ръководството на Intel в средата на март.

„Генералният директор на Intel е изправен пред сериозен конфликт на интереси и трябва да подаде незабавна оставка. Няма друго решение на този проблем“, написа американският президент в социалната си мрежа Truth Social, съобщава АФП, цитирано от БГНЕС.

Снимка: Reuters

Сенаторът от Арканзас Том Котън изпрати писмо до председателя на групата Франк Йеари, в което изрази „загриженост“ относно евентуални връзки между Тан и компании, които „имат връзки с Китайската комунистическа партия и Народната освободителна армия“.

„Тан контролира десетки китайски компании и притежава дялове в китайски компании за полупроводници и високотехнологична промишленост“, обвини Котън.

„Май-малко осем от тези компании имат връзки с китайската армия“, добави той.

Американският сенатор също така подчерта, че бившата компания на шефа на Intel, Cadence Design Systems, „се е признала за виновна в незаконна продажба“ на продукти „на китайския военен университет и в прехвърляне на своята технология на китайска компания без да е получила лиценз“.

„Много дезинформация се разпространи относно предишните ми длъжности в Walden International и Cadence Design Systems. Искам да бъда абсолютно ясен: през повече от четиридесет години в сектора съм установил връзки по целия свят и винаги съм работил в съответствие с най-строгите правни и етични норми“, защити се Лип-Бу Тан в послание до служителите на Intel, публикувано от компанията.

„Ние сътрудничим на администрацията (на Доналд Тръмп), за да отговорим на повдигнатите въпроси и да се уверим, че разполага с фактите“, добави ръководителят.

Той също така увери, че „напълно споделя ангажимента на президента да насърчава националната и икономическата сигурност на Съединените щати“, като в съобщението подчерта „любовта“ си към Америка.

Роден в Малайзия, 65-годишният Лип-Бу Тан започва кариерата си в ядрената енергетика, преди да създаде свой собствен инвестиционен фонд, специализиран в цифровите технологии, особено в Азия.

Той пое ръководството на специализираната в микропроцесори и полупроводници компания през март миналата година, когато тя, някога лидер в областта, не успя да се адаптира навреме към прехода към изкуствения интелект (AI) и сега изостава значително от конкуренти като Nvidia.

Intel приключи 2024 г. с по-добри от очакваните резултати, но перспективите бяха оценени като твърде слаби от пазара.

