ЕС ще призове Виетнам да премахне ограниченията за европейски стоки

Обемът на двустранната търговия през миналата година е достигнал 67 млрд. евро

От Европейския съюз възнамеряват да засилят натиска върху Виетнам за премахване на административни пречки, ограничаващи вноса на стоки от ЕС, на фона на задълбочаващия се търговски дефицит с Ханой. Според Ройтерс, инициативата идва в контекста на засилващи се глобални търговски напрежения.

Снимка: iStock

След подписването на споразумение за свободна търговия през 2019 г., Виетнам се утвърди като най-важния търговски партньор на ЕС в Югоизточна Азия. По данни на Европейската комисия, обемът на двустранната търговия през миналата година е достигнал 67 милиарда евро (около 79 милиарда долара). Въпреки това, балансът остава в значителна степен в полза на Виетнам – дефицитът на ЕС се е увеличил с близо 20% през 2024 г., надхвърляйки 50 милиарда долара, като само за първите шест месеца на годината той е достигнал почти 30 милиарда, показват официални данни, цитира БНР.

Очаква се търговският еврокомисар Марош Шефчович да се срещне с висши представители на виетнамските власти в петък, в рамките на обиколката си в Югоизточна Азия, която включва още посещения в Индонезия и Малайзия. Основният акцент в разговорите ще бъде поставен върху премахването на нетарифни бариери, които затрудняват достъпа на европейски продукти като храни, фармацевтични изделия и автомобили до виетнамския пазар, сочат проектодневният ред и източници от ЕС.

Редица продукти от държави членки не могат да се изнасят във Виетнам заради административни пречки – сред тях са ябълки и киви от Италия, птиче месо от Испания, картофи от Германия и свинско от няколко страни от ЕС. Някои селскостопански продукти, въпреки че са били одобрени от местните здравни органи като безопасни, не достигат до потребителите поради забавяния в издаването на сертификати, допълват европейски служители. От Европейската комисия не са предоставили официален коментар по въпроса.

Разговорите се провеждат след усилията на ЕС и Виетнам да диверсифицират търговските си партньорства на фона на новите американски тарифи. Виетнамският износ към САЩ може да се свие с до 20% заради 20-процентните мита. Европейските представители са заинтересовани от укрепване на връзките с Виетнам, но неофициално признават, че страната трябва да положи повече усилия, за да отговори на очакванията на търговските си партньори.

На срещата в петък се очаква да бъдат обсъдени и въпроси като новия потребителски данък на Виетнам, който може да засегне износа на европейско вино, както и дългогодишни проблеми около достъпа на фармацевтични продукти и автомобили от ЕС, за които се твърди, че постепенно намират решение. От виетнамска страна ще бъдат повдигнати теми, свързани с износа на ориз, европейските мита върху въглеродно-интензивен внос, както и регулациите относно корпоративната надлежна проверка.

